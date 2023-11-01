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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20231101/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076949372.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,3200 liradan, euro 29,9510 liradan güne başladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T09:26+0300
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Serbest piyasada 28,3180 liradan alınan dolar, 28,3200 liradan satılıyor. 29,9490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,9510 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,2950 lira, euronun satış fiyatı ise 30,0210 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 803 lira, çeyrek altın 2 bin 920 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 646 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1980 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.514 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.63 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.63 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 34.400 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:26 01.11.2023
© Sputnik / Kerimcan MalazEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,3200 liradan, euro 29,9510 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,3180 liradan alınan dolar, 28,3200 liradan satılıyor. 29,9490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,9510 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,2950 lira, euronun satış fiyatı ise 30,0210 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 803 lira, çeyrek altın 2 bin 920 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 646 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1980 dolardan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.514 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 85.63 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.63 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 34.400 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
EKONOMİ
Dolar/TL’de kademeli artış sürüyor
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