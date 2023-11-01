https://sputniknews.com.tr/20231101/disisleri-bakani-fidan-yunanistan-urdun-ve-suudi-arabistan-disisleri-bakanlari-ile-gorustu-1076979070.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan, Ürdün ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan, Ürdün ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Farhan ile... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T21:33+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze’ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladığı belirtildi.

türkiye

yunanistan

ürdün

suudi arabistan

filistin

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hakan fidan, yunanistan, ürdün, suudi arabistan, filistin, israil-filistin