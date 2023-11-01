https://sputniknews.com.tr/20231101/disisleri-bakani-fidan-yunanistan-urdun-ve-suudi-arabistan-disisleri-bakanlari-ile-gorustu-1076979070.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan, Ürdün ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan, Ürdün ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Farhan ile... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T21:33+0300
2023-11-01T21:33+0300
2023-11-01T21:35+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze’ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladığı belirtildi.
türkiye
yunanistan
ürdün
suudi arabistan
filistin
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hakan fidan, yunanistan, ürdün, suudi arabistan, filistin, israil-filistin
hakan fidan, yunanistan, ürdün, suudi arabistan, filistin, israil-filistin
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan, Ürdün ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
21:33 01.11.2023 (güncellendi: 21:35 01.11.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Farhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze’ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladığı belirtildi.