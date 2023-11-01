https://sputniknews.com.tr/20231101/cumhurbaskanligi-hrant-dink-davasina-mudahil-oldu-1076968566.html

Cumhurbaşkanlığı, Hrant Dink davasına müdahil oldu

Cumhurbaşkanlığı, Hrant Dink davasına müdahil oldu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T16:06+0300

2023-11-01T16:06+0300

2023-11-01T16:06+0300

türkiye

hrant dink

hrant dink cinayeti

cumhurbaşkanlığı

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, sanık avukatları, Dink ailesinin avukatları ile Cumhurbaşkanlığı avukatı da hazır bulundu.Duruşmada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının okunmasının ardından sanıklara söz verildi. Sanıklar, bozma ilamına uyulmamasını talep etti.Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski astsubay Yavuz Karakaya, davaya yargılanmasının cinayet tarihinde İstanbul'da görevli olmasından kaynaklandığını belirterek, "Adil ve eşit yargılanmadım. Günah keçisi haline getirildim. Suça iştirakimi ortaya koyan tek bir tanık, tape kaydı, ihbar yok. Ben tutuksuz yargılanıyorken bir anda en üst seviyeden ceza aldım ve tutuklandım. Tutuksuz yargılanıyorken dosyaya hangi delilin girmesiyle tutuklandığımı bilmiyorum. Yıllar sonra suçlu ilan edildim sonra geriye doğru delil arandı. Sentetik deliller ortaya kondu." ifadelerini kullandı.Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.Dink ailesi avukatlarından Bahri Belen, dosyada 131 sayfalık delil klasörü olduğunu ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bunları görmediğini savundu. Avukat Belen, "Bizi müdahil olarak yok saymış, taleplerimizle ilgili hiçbir şey dememiş. Biz de Yargıtay'ın bu kararına ilişkin hiçbir şey demiyoruz." ifadelerini kullandı.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi.Müşteki Cumhurbaşkanlığının "Anayasayı ihlal" suçu yönünden zarar görme ihtimali olduğu gerekçesiyle davaya katılma talebini kabul eden heyet, sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.Heyet, taraflara dosyalarının ayrılması talebiyle ilgili beyanda bulunmaları için 1 aylık süre verilmesine, celse arasında yapılan değerlendirmenin ardından dosyanın, mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesine karar verdi.Sanık Faruk Sarı hakkındaki yakalama kararının beklenmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 10 Ocak 2024'e erteledi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/hrant-dink-davasinda-tahliye-1075634772.html

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