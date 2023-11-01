https://sputniknews.com.tr/20231101/9-yasindaki-cocuga-biber-gazli-saldiri-trabzonspordan-takipcisi-olacagiz-aciklamasi-1076952504.html

9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı: Trabzonspor'dan 'takipçisi olacağız' açıklaması

9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı: Trabzonspor'dan 'takipçisi olacağız' açıklaması

Bursa’da sokakta arkadaşlarıyla oturan 9 yaşındaki çocuk, bisikletle gelen bir kişinin biber gazlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T10:37+0300

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türkiye

trabzonspor

bursa

biber gazı

çocuk

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Trabzonspor formalı 9 yaşındaki bir çocuk, sokak arasında bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazlı saldırısına uğradı. Acı içinde kalan çocuk nefes almaya çalışırken, saldırgan bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına kaldırıldı.Trabzonspor Futbol Okulu'nda sporcu olduğu öğrenildiGörüntülerin ardından Trabzonspor Kulübü açıklama yaparak olayın takipçisi olacaklarının altını çizdi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:"Bursa’da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20231023/uyusturucu-bagimliligindan-biber-bagimliligina-dunyanin-en-aci-biber-ureticisi-oldu-rekor-kirdi--1076642656.html

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trabzonspor, bursa, biber gazı, çocuk