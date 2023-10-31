https://sputniknews.com.tr/20231031/yeni-tasindigi-evde-degerli-esyalari-araliklarla-calindi-gercegi-guvenlik-kamerasi-ortaya-cikardi-1076927138.html
Yeni taşındığı evde değerli eşyaları aralıklarla çalındı: Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Yeni taşındığı evde değerli eşyaları aralıklarla çalındı: Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Bursa’da Ecem Gökçe isimli kadının döviz ve ziynet eşyaları yeni taşındığı evde belli aralıklarla çalındı. Ev sahibinden şüphelenen Gökçe, taktırdığı güvenlik... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T17:00+0300
2023-10-31T17:00+0300
2023-10-31T17:00+0300
türkiye
ev sahibi
kiracı
hırsızlık
hırsız
bursa
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Bursa’da Osmangazi ilçesinde kısa süre önce ev tutan 33 yaşındaki Ecem Gökçe S., 42 yaşındaki ev sahibi Ayşegül K. ile komşuluk ilişkilerine başladı. Bir süre sonra odasındaki ziynet eşya ve döviz koyduğu kutunun açıldığını ve değerli eşyalarının azaldığını fark eden Ecem Gökçe S., bunun üzerine evine güvenlik kamerası taktırdı. Komşuluk ilişkileri devam eden Ecem Gökçe, ev sahibi Ayşegül K.’yi çaya davet etti. Kirayı ödemek için cebinden dolar çıkaran Gökçe, ev sahibine parayı verirken, ikili sohbet sonrası dağıldı. Dışarı çıkan Gökçe, evine kurduğu kamera ve alarm sisteminden dolayı cep telefonuna gelen bildirim sonrası kamera kayıtlarını izledi. Kiracı, ev sahibinin değerli eşyaların olduğu kutudaki paralarını aldığı gördü.Parasını çalan kişinin ev sahibi olduğunu anlayan Gökçe, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği incelediği güvenlik kameralarının ardından ev sahibine operasyon düzenledi. Ev sahibini takip eden ekipler para ve altınlara ulaşırken, Ayşegül K. ise gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/kiracisinin-parmagini-isirarak-kiran-ev-sahibi-gozaltinda-1076774979.html
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ev sahibi , kiracı, hırsızlık, hırsız, bursa
ev sahibi , kiracı, hırsızlık, hırsız, bursa
Yeni taşındığı evde değerli eşyaları aralıklarla çalındı: Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı
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Bursa’da Ecem Gökçe isimli kadının döviz ve ziynet eşyaları yeni taşındığı evde belli aralıklarla çalındı. Ev sahibinden şüphelenen Gökçe, taktırdığı güvenlik kamerasıyla gerçeği ortaya çıkararak çalınan eşyalarını geri aldı.
Bursa’da Osmangazi ilçesinde kısa süre önce ev tutan 33 yaşındaki Ecem Gökçe S., 42 yaşındaki ev sahibi Ayşegül K. ile komşuluk ilişkilerine başladı.
Bir süre sonra odasındaki ziynet eşya ve döviz koyduğu kutunun açıldığını ve değerli eşyalarının azaldığını fark eden Ecem Gökçe S., bunun üzerine evine güvenlik kamerası taktırdı.
Komşuluk ilişkileri devam eden Ecem Gökçe, ev sahibi Ayşegül K.’yi çaya davet etti. Kirayı ödemek için cebinden dolar çıkaran Gökçe, ev sahibine parayı verirken, ikili sohbet sonrası dağıldı.
Dışarı çıkan Gökçe, evine kurduğu kamera ve alarm sisteminden dolayı cep telefonuna gelen bildirim sonrası kamera kayıtlarını izledi. Kiracı, ev sahibinin değerli eşyaların olduğu kutudaki paralarını aldığı gördü.
Parasını çalan kişinin ev sahibi olduğunu anlayan Gökçe, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği incelediği güvenlik kameralarının ardından ev sahibine operasyon düzenledi.
Ev sahibini takip eden ekipler para ve altınlara ulaşırken, Ayşegül K. ise gözaltına alındı.