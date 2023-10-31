https://sputniknews.com.tr/20231031/tbmmde-162-milletvekili-birer-dakika-soz-aldi-1076936627.html

TBMM'de 162 milletvekili birer dakika söz aldı

TBMM'de 162 milletvekili birer dakika söz aldı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bugün Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Genel Kurul'da talep eden 162 milletvekiline birer dakika söz verdi. 31.10.2023, Sputnik Türkiye

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Milletvekillerinin hem geçen yüzyıla hem de önümüzdeki yüzyıla dair çok önemli değerlendirmelerde bulunduğunu belirten TBMM Başkanvekili Bozdağ, Meclis'te temsil edilen partilerin tamamının, cumhuriyeti ortak bir değer olarak ifade ettiklerini söyledi.Bu durumun cumhuriyetin en büyük kazanımı olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Artık cumhuriyet, Türk milletinin her bir ferdinin, 85 milyonunun ortak değeri, başının tacıdır. Görüşleri dinlediğimde de her bir arkadaşımız, cumhuriyetimizin daha da güçlenmesi, daha ileri gitmesi, demokrasiyle, hukukla, adaletle ve pek çok iyilik ve güzellik erdemleriyle taçlanması hususunda kanaatlerini ifade ettiler. Tabii, bu farklılıklar da bunun bir ifadesidir. İnşallah, rabbim torunlarımıza kıyamete kadar cumhuriyetin daha nice yüz yıllarını coşkuyla, onurla, gururla ve şerefle kutlamayı nasip etsin" diye konuştu.Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, Meclisin ve Cumhuriyetin ilk başkanı Atatürk'ü ve Cumhuriyetin ilanına kabul oyu veren milletvekillerini saygı, rahmet, minnet ve duayla yad ettiğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:Genel Kurulda daha sonra AK Parti'nin çalışma saatlerinin ve gündemin belirlenmesine dair grup önerisi görüşüldü.Kabul edilen öneriye göre, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.AK Parti grup önerisinin kabul edilmesinin ardından 12. Kalkınma Planı'nın görüşülmesine geçildi.

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