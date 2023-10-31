https://sputniknews.com.tr/20231031/resmi-gazetede-yayimlandi-100-milyon-adet-madeni-5-tl-basildi-1076904076.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 100 milyon adet madeni 5 TL basıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 100 milyon adet madeni 5 TL basıldı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 milyon adet 5 TL değerinde madeni hatıra paralarının basıldığı ve tedavüle verildiği... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T01:57+0300
2023-10-31T01:57+0300
2023-10-31T01:58+0300
türkiye
resmi gazete
cumhuriyet
cumhuriyet
hazine ve maliye bakanlığı
türk lirası
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayımlanan kararla, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı.
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resmi gazete, cumhuriyet, cumhuriyet, hazine ve maliye bakanlığı, türk lirası
resmi gazete, cumhuriyet, cumhuriyet, hazine ve maliye bakanlığı, türk lirası
Resmi Gazete'de yayımlandı: 100 milyon adet madeni 5 TL basıldı
01:57 31.10.2023 (güncellendi: 01:58 31.10.2023) Abone ol
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 milyon adet 5 TL değerinde madeni hatıra paralarının basıldığı ve tedavüle verildiği duyuruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan kararla, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı.