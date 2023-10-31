https://sputniknews.com.tr/20231031/peskov-turkiyenin-bmgkya-alternatif-olusturma-fikrini-degerlendirdi-1076918250.html
Peskov, Türkiye'nin BMGK’ya alternatif oluşturma fikrini değerlendirdi
Peskov, Türkiye'nin BMGK’ya alternatif oluşturma fikrini değerlendirdi
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne alternatif oluşturma fikrini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, böyle bir girişimin, BM Güvenlik Konseyi... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T13:44+0300
2023-10-31T13:44+0300
2023-10-31T13:44+0300
dünya
rusya
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
moskova
ankara
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Türk tarafının önerisiyle ilgili soruları, “Birleşmiş Milletler sisteminin, dünya gündemindeki en hayati konulardaki büyük verimsizliğine rağmen, tek ve tartışmasız uluslararası mekanizma olmaya devam ettiğine inanıyoruz. Bu sistem, daha önce çok karmaşık anlaşmaların ve fikir birliğinin ürünü olarak yaratılmıştı. Elbette ki Türk tarafının açıkladığı gibi bu girişim de en azından aynı fikir birliğini gerektiriyor" diye yanıtladı.‘Putin’in toplantısının basına kapalı kısmında dış manipülasyonlara karşı mücadele tartışıldı’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün akşam Novo-Ogarevo’daki rezidansında Güvenlik Konseyi ve Hükümet üyeleri ile güvenlik kuvvetlerinin yöneticileriyle düzenlediği toplantıda görüşülen konuları soran gazetecilere Peskov, toplantının sadece Putin’in konuşmasını içeren ilk kısmının basına açık yapıldığını söyledi.Peskov, “Toplantı basına kapalı yapıldı. Katılımcılara baktığınızda elbette, Ortadoğu'daki olaylar istismar edilerek ülkemizdeki durumu kışkırtmaya yönelik dış müdahaleye karşı önlemlerin güçlendirilmesinden bahsedildiğini tahmin edebilirsiniz” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim’de Gazze Şeridi’nde bir hastaneye düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada BM Güvenlik Konseyi’nin etkisiz olduğunu söylemiş; Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yıldönümüne denk gelen yazısında ise BM Güvenlik Konseyi’nin küresel sorunları çözmedeki yetersizliğine işaret ederek yeni uluslararası örgütlere ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231031/rusyadan-bm-kararlarini-goz-ardi-eden-israil-ile-batili-ulkelere-tepki-1076907909.html
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rusya, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, moskova, ankara, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
rusya, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, moskova, ankara, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Peskov, Türkiye'nin BMGK’ya alternatif oluşturma fikrini değerlendirdi
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne alternatif oluşturma fikrini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, böyle bir girişimin, BM Güvenlik Konseyi kurulduğunda mevcut olan fikir birliğini de gerektirdiğini söyledi.
Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Türk tarafının önerisiyle ilgili soruları, “Birleşmiş Milletler sisteminin, dünya gündemindeki en hayati konulardaki büyük verimsizliğine rağmen, tek ve tartışmasız uluslararası mekanizma olmaya devam ettiğine inanıyoruz. Bu sistem, daha önce çok karmaşık anlaşmaların ve fikir birliğinin ürünü olarak yaratılmıştı. Elbette ki Türk tarafının açıkladığı gibi bu girişim de en azından aynı fikir birliğini gerektiriyor" diye yanıtladı.
‘Putin’in toplantısının basına kapalı kısmında dış manipülasyonlara karşı mücadele tartışıldı’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün akşam Novo-Ogarevo’daki rezidansında Güvenlik Konseyi ve Hükümet üyeleri ile güvenlik kuvvetlerinin yöneticileriyle düzenlediği toplantıda görüşülen konuları soran gazetecilere Peskov, toplantının sadece Putin’in konuşmasını içeren ilk kısmının basına açık yapıldığını söyledi.
Peskov, “Toplantı basına kapalı yapıldı. Katılımcılara baktığınızda elbette, Ortadoğu'daki olaylar istismar edilerek ülkemizdeki durumu kışkırtmaya yönelik dış müdahaleye karşı önlemlerin güçlendirilmesinden bahsedildiğini tahmin edebilirsiniz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 18 Ekim’de Gazze Şeridi’nde bir hastaneye düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada BM Güvenlik Konseyi’nin etkisiz olduğunu söylemiş; Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yıldönümüne denk gelen yazısında ise BM Güvenlik Konseyi’nin küresel sorunları çözmedeki yetersizliğine işaret ederek yeni uluslararası örgütlere ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.