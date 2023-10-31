https://sputniknews.com.tr/20231031/otobus-soforu-cok-konustuklari-iddiasiyla-yolculari-aractan-indirdi-1076919985.html

Otobüs şoförü çok konuştukları iddiasıyla yolcuları araçtan indirdi

Otobüs şoförü çok konuştukları iddiasıyla yolcuları araçtan indirdi

Bursa’da halk otobüsü şoförünün, yolcuların çok konuşmasından rahatsız oldu. Yolcuların çok konuşmasını bahane eden şoför, durakta bütün yolcuları indirerek... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T14:44+0300

2023-10-31T14:44+0300

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yaşam

otobüs

şoför

gürültü

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Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüs şoförü, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi. ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.'Şoförün yaptığını yanlış buluyorum'Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

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