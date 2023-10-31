https://sputniknews.com.tr/20231031/otobus-soforu-cok-konustuklari-iddiasiyla-yolculari-aractan-indirdi-1076919985.html
Otobüs şoförü çok konuştukları iddiasıyla yolcuları araçtan indirdi
Otobüs şoförü çok konuştukları iddiasıyla yolcuları araçtan indirdi
Bursa’da halk otobüsü şoförünün, yolcuların çok konuşmasından rahatsız oldu. Yolcuların çok konuşmasını bahane eden şoför, durakta bütün yolcuları indirerek... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T14:44+0300
2023-10-31T14:44+0300
2023-10-31T15:03+0300
yaşam
otobüs
şoför
gürültü
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Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüs şoförü, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi. ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.'Şoförün yaptığını yanlış buluyorum'Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.
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otobüs soforu sinir
otobüs soforu sinir
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otobüs, şoför, gürültü, видео
otobüs, şoför, gürültü, видео
Otobüs şoförü çok konuştukları iddiasıyla yolcuları araçtan indirdi
14:44 31.10.2023 (güncellendi: 15:03 31.10.2023) Abone ol
Bursa’da halk otobüsü şoförünün, yolcuların çok konuşmasından rahatsız oldu. Yolcuların çok konuşmasını bahane eden şoför, durakta bütün yolcuları indirerek seferi iptal etti. Duraktan boş hareket eden otobüsün arkasından yolcular sitem etti.
Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüs şoförü, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi.
‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.
'Şoförün yaptığını yanlış buluyorum'
Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.
Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.