Ortaylı: Cumhuriyetin ilk yılları ister İstanbul ister Konya’da oku iyi yetişirdin bugün problem var

"Arap harfleriyle yazılan Türkçe de Türkçedir. Ama bu kötü bir alfabedir. 3 tane sesli harfi olan bir alfabeyle 8 sesli harfi olan bir lisanı ifade etmek mümkün değildir. Şimdiki genç kızların konuştuğu Türkçe için o alfabe daha iyidir. Zaten sesli harf kullanmıyorlar. Türkçeyi böyle konuşursanız yabancı dilleri de konuşamayacaksınız. Çünkü Türkçe diş ile dudak arasında konuşulur. Prodental bir lisandır. Türkler yabancı dili çabuk ve doğru telaffuz eden bir millet olarak bilinir. Türklerin lisanları yoktur. O dinlediğiniz Özbekçe, Kazakça, her biri birer lehçedir. Osmanlı Türkçesi bilmeyen de anlamaz. Osmanlıca Türkçesi 15 günde öğrenilebilir. Ama lügat kullanmayı da öğreneceksiniz. Elinizdeki aletlerle değil. İlhan Ayverdi'nin üç ciltlik Misalli Büyük Türkçe Sözlük'ünü alıp evinize koyacaksınız. Lügat olmadan dil öğrenilmez. Aletle istediğin kelimeye gidersin. Lügat karıştırırsan çarşıya çıkmış kadın gibi olursun. Kültürlü insan o aletlerle yetişmez."