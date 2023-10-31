https://sputniknews.com.tr/20231031/lavrov-suudi-mevkidasiyla-israil-filistin-catismasini-istisare-etti-1076923080.html

Lavrov, Suudi mevkidaşıyla İsrail-Filistin çatışmasını istişare etti

Lavrov, Suudi mevkidaşıyla İsrail-Filistin çatışmasını istişare etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili kapsamlı görüş alışverişi... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T15:44+0300

2023-10-31T15:44+0300

2023-10-31T16:19+0300

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filistin

israil

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

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Bakanlık, Lavrov ve bin Ferhan'ın İsrail-Filistin çatışmaları bağlamında süregelen Ortadoğu sorununu etraflı şekilde istişare ettiğini bildirdi.Orta Doğu’da yaşanan gerilimi değerlendiren Lavrov ve bin Ferhan’ın, görüşmede Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes yapılması gerektiğini vurguladığı da aktarıldı.Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin güncel konularını değerlendiren Lavrov ve bin Ferhan, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'da yapılan 15. BRICS Zirvesi'nde liderler tarafından alınan, 1 Ocak 2024'ten itibaren gruba yeni ülkelerine katılmasını öngören kararı ışığında BRICS formatındaki işbirliği sürecini de ele aldı.Ateşkes tasarısına destek nedeniyle bin Ferhan'dan Lavrov'a teşekkürSuudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre bin Ferhan, Arap ülkeleri tarafından sunulan ve Gazze Şeridi'nde ateşkes ve insani yardım talebinin yer aldığı Birleşmiş Milletler tasarısına Rusya'nın verdiği destek için Lavrov'a teşekkür etti.Bakanlar, sivil nüfusun tümüyle korunması için derhal ateşkes sağlanmasında, bölgedeki soruna adil ve herkesi kapsayan bir çözüm arayışında uluslararası toplumun önemli bir rol oynadığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-en-onemli-muttefikinden-mahrum-kalabilir-1075769034.html

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rusya, suudi arabistan, gazze, gazze şeridi, filistin, israil, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı