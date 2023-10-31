Kılıçdaroğlu: Can Atalay hala içerde, Yargıtay talimatla karar aldı

Cumhuriyeti kuranlar hiçbir egemen güce boyun eğmediler. Ve onlar asla mal varlıkları ile tehdit edilmediler. Cumhuriyeti kuranlar hiçbir egemen güce boyun eğmediler. Ve onlar asla mal varlıkları ile tehdit edilmediler.

Artık öyle bir noktadayız ki hiçbir güç Cumhuriyet'i ve demokrasiyi engelleyemez. Artık öyle bir noktadayız ki hiçbir güç Cumhuriyet'i ve demokrasiyi engelleyemez.

Can Atalay hala içerde, neden? Yargıtay, talimatla karar aldı. Can Atalay hala içerde, neden? Yargıtay, talimatla karar aldı.

Onlar her kuruşun hesabını millete veriyorlardı. Bunlar ise lüks ve şatafat içindeler. Sayıştay tamamen işlevsiz bırakıldı. Bunlar Türk Lirası'nı yerde sürüklenir hale getirdi. Onlar her kuruşun hesabını millete veriyorlardı. Bunlar ise lüks ve şatafat içindeler. Sayıştay tamamen işlevsiz bırakıldı. Bunlar Türk Lirası'nı yerde sürüklenir hale getirdi.

Yeni Şafak gazetesinde yazı yazan bir kişinin makalesini okuyacağım. Mehmet Akif Soysal demiş, devlet eli ile düşük faizle kredi alan kesim var. Bu kesim yükse tutarlı işlem yapan kesim değil. Kredi ile otomobil altın alan herkes. İzlenen ekonomik politika bir avuç insana yaradı. Faizi düşürdüm diyor, sırtını saraya dayadıysan faiz alırsın. Yeni Şafak gazetesinde yazı yazan bir kişinin makalesini okuyacağım. Mehmet Akif Soysal demiş, devlet eli ile düşük faizle kredi alan kesim var. Bu kesim yükse tutarlı işlem yapan kesim değil. Kredi ile otomobil altın alan herkes. İzlenen ekonomik politika bir avuç insana yaradı. Faizi düşürdüm diyor, sırtını saraya dayadıysan faiz alırsın.

Soysal diyor ki, bu işlemin bedelini ise evini geçindirmeye çalışan kesim ile fikren faize karşı duran kesim ödedi. Soysal diyor ki, bu işlemin bedelini ise evini geçindirmeye çalışan kesim ile fikren faize karşı duran kesim ödedi.

Erdoğan, inanç konusunda da samimi değil. İnanç konusunda samimi olan insan bu kadar yoksulluğu yaratmaz. Erdoğan, inanç konusunda da samimi değil. İnanç konusunda samimi olan insan bu kadar yoksulluğu yaratmaz.

Nereden nereye geldiğini Türkiye'nin hepimizin bilmesi gerekir. Arzu ettiğimiz Cumhuriyet nasıl bir Cumhuriyet olacak. Onun yanıtını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk veriyor. Demokrasinin tam ve belirgin şekli Cumhuriyet'tir. Biz Cumhuriyet'imizi böyle yokluklar içinde kurduk. Nereden nereye geldiğini Türkiye'nin hepimizin bilmesi gerekir. Arzu ettiğimiz Cumhuriyet nasıl bir Cumhuriyet olacak. Onun yanıtını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk veriyor. Demokrasinin tam ve belirgin şekli Cumhuriyet'tir. Biz Cumhuriyet'imizi böyle yokluklar içinde kurduk.