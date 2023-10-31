https://sputniknews.com.tr/20231031/japonyada-hastaneye-silahli-saldiri-ayni-saldirgan-postaneyi-de-basti-1076913384.html
Japonya'da hastaneye silahlı saldırı: Aynı saldırgan postaneyi de bastı
Japonya'da hastaneye silahlı saldırı: Aynı saldırgan postaneyi de bastı
Japonya’da bir hastanede silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişinin yaralanmasına yol açan saldırgan, sonrasında bir postaneyi basıp içerdekileri rehin aldı. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T12:08+0300
2023-10-31T12:08+0300
2023-10-31T12:08+0300
dünya
video
japonya
postane
hastane
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Japonya'nın Saitama eyaletine bağlı Toda kentinde bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi.Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir doktor ile yaşlı bir hastanın yaralandığı belirtildi. Motosikletle kaçan saldırganın Warabi şehrine geçerek bu kez bir postanedeki insanları rehin aldığı ifade edildi.Görgü tanıkları saldırganın 40-50 yaşlarında olduğunu açıkladı.Postane çevresindeki iş yerleri güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.Olay yerinde polisin operasyonu devam ederken, kaç kişinin rehin alındığı ise henüz bilinmiyor.
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Japonya'da hastaneye silahlı saldırı
Japonya'da hastaneye silahlı saldırı
2023-10-31T12:08+0300
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video, japonya, postane, hastane, видео
video, japonya, postane, hastane, видео
Japonya'da hastaneye silahlı saldırı: Aynı saldırgan postaneyi de bastı
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Japonya’da bir hastanede silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişinin yaralanmasına yol açan saldırgan, sonrasında bir postaneyi basıp içerdekileri rehin aldı.
Japonya'nın Saitama eyaletine bağlı Toda kentinde bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir doktor ile yaşlı bir hastanın yaralandığı belirtildi.
Motosikletle kaçan saldırganın Warabi şehrine geçerek bu kez bir postanedeki insanları rehin aldığı ifade edildi.
Görgü tanıkları saldırganın 40-50 yaşlarında olduğunu açıkladı.
Postane çevresindeki iş yerleri güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
Olay yerinde polisin operasyonu devam ederken, kaç kişinin rehin alındığı ise henüz bilinmiyor.