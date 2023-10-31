https://sputniknews.com.tr/20231031/eski-pentagon-danismani-rusya-dogu-avrupa-icin-tehdit-olusturmuyor-1076926887.html
Eski Pentagon danışmanı: Rusya, Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
Eski Pentagon danışmanı: Rusya, Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı, emekli Albay Douglas Macgregor, Rusya'nın Doğu Avrupa ülkelerine saldırma niyetinde olmadığı için Amerikan... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T18:20+0300
2023-10-31T18:20+0300
2023-10-31T18:20+0300
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Eski Pentagon danışmanı Macgregor, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Amerikan birliklerinin Doğu Avrupa’ya konuşlandırılmasının anlamsız olduğunu, zira Rusya’nın onlara saldırma niyetinde olmadığını ifade etti.Macgregor, “Onun (ABD’nin) savaş gücünün büyük bir kısmı, Doğu Avrupa'ya saldırma niyetinde hiç mi hiç olmayan Rusya'ya karşı savunma amacıyla Polonya, Romanya ve Baltık ülkelerinde anlamsız bir şekilde konuşlandırılmış durumda” ifadelerini kullandı.Bunun sonucunda Amerikan birliklerinin şu anda her zamankinden daha az olduğuna dikkat çeken Macgregor, aynı zamanda hava gücünün büyük bir kısmının artık 30 yıl önceki gibi olmadığını da vurguladı.Macgregor, “Yıl 1991 değil, beş bin avcı uçağını ve yüzlerce bombardıman uçağını havaya kaldıramıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231022/eski-pentagon-danismani-nato-mevcut-krizden-sag-cikamayacak-1076600669.html
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rusya, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, abd, pentagon, avrupa, polonya, baltık ülkeleri
Eski Pentagon danışmanı: Rusya, Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı, emekli Albay Douglas Macgregor, Rusya'nın Doğu Avrupa ülkelerine saldırma niyetinde olmadığı için Amerikan birliklerinin o bölgeye konuşlandırılmasının anlamsız olduğunu belirtti.
Eski Pentagon danışmanı Macgregor,
X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Amerikan birliklerinin Doğu Avrupa’ya konuşlandırılmasının
anlamsız olduğunu, zira Rusya’nın onlara saldırma niyetinde olmadığını ifade etti.
Macgregor, “Onun (ABD’nin) savaş gücünün büyük bir kısmı, Doğu Avrupa'ya saldırma niyetinde hiç mi hiç olmayan Rusya'ya karşı savunma amacıyla Polonya, Romanya ve Baltık ülkelerinde anlamsız bir şekilde konuşlandırılmış durumda” ifadelerini kullandı.
Bunun sonucunda Amerikan birliklerinin şu anda her zamankinden daha az olduğuna dikkat çeken Macgregor, aynı zamanda hava gücünün büyük bir kısmının artık 30 yıl önceki gibi olmadığını da vurguladı.
Macgregor, “Yıl 1991 değil, beş bin avcı uçağını ve yüzlerce bombardıman uçağını havaya kaldıramıyoruz” ifadelerini kullandı.