https://sputniknews.com.tr/20231031/dolartlde-kademeli-artis-suruyor-1076908714.html
Dolar/TL’de kademeli artış sürüyor
Dolar/TL’de kademeli artış sürüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 28,2750 liradan, euro 29,9650 liradan güne başladı. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T09:23+0300
2023-10-31T09:23+0300
2023-10-31T09:23+0300
ekonomi
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Serbest piyasada 28,2730 liradan alınan dolar, 28,2750 liradan satılıyor. 29,9630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,9650 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,2520 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9520 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 812 lira, çeyrek altın 2 bin 934 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 707 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1993 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.712 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 87.23 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.23 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 34.315 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa
Dolar/TL’de kademeli artış sürüyor
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,2750 liradan, euro 29,9650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,2730 liradan alınan dolar, 28,2750 liradan satılıyor. 29,9630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,9650 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,2520 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9520 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 812 lira, çeyrek altın 2 bin 934 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 707 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1993 dolardan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.712 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 87.23 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.23 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 34.315 dolar seviyesinde.