https://sputniknews.com.tr/20231031/diplomatik-kaynak-abd-hamas-liderleriyle-temas-halinde-1076920703.html

Diplomatik kaynak: ABD, Hamas liderleriyle temas halinde

Diplomatik kaynak: ABD, Hamas liderleriyle temas halinde

Doha'da diplomatik bir kaynak, Sputnik’e Washington'un Katar aracılığıyla Hamas yönetimiyle temas halinde olduğunu söyledi. 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T14:51+0300

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Sputnik’e konuşan diplomat, ABD’nin Hamas hareketinin liderleri ile Katar üzerinden temas halinde olduklarını ifade etti.Kaynak, “ABD Hamas ile temasları sürdürüyor. Bunu Katar üzerinden yapıyor” diye konuştu, ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20231031/turk-filistin-dostluk-hastanesi-muduru-durum-cok-tehlikeli-dunyanin-mudahale-etmesi-gerekiyor-1076911453.html

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