https://sputniknews.com.tr/20231031/diplomatik-kaynak-abd-hamas-liderleriyle-temas-halinde-1076920703.html
Diplomatik kaynak: ABD, Hamas liderleriyle temas halinde
Diplomatik kaynak: ABD, Hamas liderleriyle temas halinde
Doha'da diplomatik bir kaynak, Sputnik’e Washington'un Katar aracılığıyla Hamas yönetimiyle temas halinde olduğunu söyledi. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T14:51+0300
2023-10-31T14:51+0300
2023-10-31T14:58+0300
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Sputnik’e konuşan diplomat, ABD’nin Hamas hareketinin liderleri ile Katar üzerinden temas halinde olduklarını ifade etti.Kaynak, “ABD Hamas ile temasları sürdürüyor. Bunu Katar üzerinden yapıyor” diye konuştu, ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20231031/turk-filistin-dostluk-hastanesi-muduru-durum-cok-tehlikeli-dunyanin-mudahale-etmesi-gerekiyor-1076911453.html
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abd, hamas, hamas, diplomasi, katar, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
abd, hamas, hamas, diplomasi, katar, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
Diplomatik kaynak: ABD, Hamas liderleriyle temas halinde
14:51 31.10.2023 (güncellendi: 14:58 31.10.2023) Abone ol
Doha'da diplomatik bir kaynak, Sputnik’e Washington'un Katar aracılığıyla Hamas yönetimiyle temas halinde olduğunu söyledi.
Sputnik’e konuşan diplomat, ABD’nin Hamas hareketinin liderleri ile Katar üzerinden temas halinde olduklarını ifade etti.
Kaynak, “ABD Hamas ile temasları sürdürüyor. Bunu Katar üzerinden yapıyor” diye konuştu, ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.