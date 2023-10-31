https://sputniknews.com.tr/20231031/cumhurbaskani-erdogan-hepatit-a-asisi-ulkemizde-de-uretilecek-1076920062.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepatit A aşısı ülkemizde de üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepatit A aşısı ülkemizde de üretilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hepatit A aşısının artık dünya standartlarına uygun şekilde Türkiye'de de üretileceğini açıkladı. Erdoğan, ''Böylece... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T14:36+0300
2023-10-31T14:36+0300
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recep tayyip erdoğan, türkiye
recep tayyip erdoğan, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepatit A aşısı ülkemizde de üretilecek
14:36 31.10.2023 (güncellendi: 14:37 31.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hepatit A aşısının artık dünya standartlarına uygun şekilde Türkiye'de de üretileceğini açıkladı. Erdoğan, ''Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak.'' diye konuştu.