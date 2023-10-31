Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepatit A aşısı ülkemizde de üretilecek

© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan © AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hepatit A aşısının artık dünya standartlarına uygun şekilde Türkiye'de de üretileceğini açıkladı. Erdoğan, ''Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak.'' diye konuştu.