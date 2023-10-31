https://sputniknews.com.tr/20231031/cevdet-yilmaz-pkk-kurtlerin-temsilcisi-olmadigi-gibi-deas-da-muslumanlarin-temsilcisi-degildir-1076903495.html

Cevdet Yılmaz: PKK, Kürtlerin temsilcisi olmadığı gibi DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir

Cevdet Yılmaz: PKK, Kürtlerin temsilcisi olmadığı gibi DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Demokrasinin ve kalkınmanın düşmanı terördür. Terörün olduğu yerde, temel hak ve hürriyetlerinizi yaşayamazsınız."... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T01:46+0300

2023-10-31T01:46+0300

2023-10-31T01:46+0300

cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

ak parti

türkiye

cevdet yılmaz

pkk

kürtler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076903338_0:234:2491:1635_1920x0_80_0_0_3cf42d5b7f5d14995893c90a166e8bb7.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nın TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.Cevdet Yılmaz, Plan'ın ekonomik, sosyal adalet, çevre, afetler, yönetişim boyutuna sahip olduğunu ve geniş kalkınma vizyonuyla hazırlandığını söyledi.Türkiye'nin 1982'den 2002'ye kadar 20 yılda ortalama yüzde 4 büyüdüğünü, 2003'den 2022'ye kadar ise AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü belirten Yılmaz, geçmişe göre ortalama büyüme hızının 1,4 puan yükseldiğini kaydetti.Yılmaz, Türkiye'nin milli gelirinin, dünya gayri safi yurtiçi hasılası içerisindeki payının 2000'li yılların başında yüzde 0,80 iken, 2022 yılında yüzde 0,90'a kadar yükseldiğini, 2023 yılı itibarıyla ise yüzde 1,02'ye ulaşarak yeni bir rekora imza atılmasının beklendiğini ifade etti.11. Kalkınma Planı'nın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin soruya Yılmaz, şu yanıtı verdi:Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nda üç boyutlu bir yoksullukla mücadele stratejisi bulunduğunu belirterek, bunu makro ve sektörel düzeyde, ayrıca ihtiyaç duyan vatandaşlara doğrudan destekler şeklinde gerçekleştireceklerini anlattı.'Genç girişimcileri tarıma teşvik etme yönünde de çok güçlü politikalarımız var'Tarım ve gıdayı stratejik bir sektör olarak gördüklerini dile getiren Yılmaz, "Burada önemli olan ülkenizde yeterliliği sağlayacak bir üretimi sürdürmeniz, topraklarınızı verimli bir şekilde kullanmanızdır. Özellikle yaşlı nüfusun çok arttığını biliyoruz tarımda, kırsal alanda. Şehirlerin çeperlerinde, kırsalla şehir hayatını aynı anda yaşama imkanı veren yerlerde genç girişimcileri tarıma teşvik etme yönünde de çok güçlü politikalarımız var. Yine planlı tarım politikalarımız var. Destekleme sistemlerimizi de bu çerçevede gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.Yılmaz, 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'nin toplam kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 34, AB üyesi ülkelerde aynı oranın yüzde 83 olduğunu belirterek, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 60'ların üzerinde seyrettiğini, Türkiye'nin konumunun makul düzeyde bulunduğunu kaydetti.Yılmaz, 2002 yılında 100 lira toplanan verginin 86 lirasının, 2023 yıl sonunda ise vergi gelirlerinin sadece 15'inin faize gittiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:'Demokrasinin ve kalkınmanın düşmanı terördür'Demokrasi ile kalkınmanın birlikte yürüyen süreçler olduğuna dikkati çeken Yılmaz, vesayetçi bir demokrasinin olduğu Türkiye'den temel hak ve özgürlüklerin alanının genişlediği, vesayetçi yapılarının tasfiye edildiği, halk kimi seçiyorsa onun ülkeyi yönettiği bir Türkiye'ye gelindiğini söyledi.Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asla kimlik siyaseti yapmadıklarını ve yapmayacaklarını çünkü kimlik siyaseti yapanların bu ülkeye zarar verdiğini söyledi.TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından, saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/cevdet-yilmaz-buyume-tahminini-acikladi-memuru-isciyi-ve-emekliyi-enflasyona-ezdirmeyecegiz-1076414829.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ak parti, cevdet yılmaz, pkk, kürtler