https://sputniknews.com.tr/20231031/bm-ozel-temsilcisi-catisma-coktan-suriyeye-sicradi-1076912318.html
BM özel temsilcisi: Çatışma çoktan Suriye'ye sıçradı
BM özel temsilcisi: Çatışma çoktan Suriye'ye sıçradı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Filistin-İsrail çatışmasının Suriye'ye de sıçradığını belirtti. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T12:50+0300
2023-10-31T12:50+0300
2023-10-31T12:50+0300
dünya
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İsrail-Hamas savaşının artan istikrarsızlık, şiddet ve 12 yıldır devam eden çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması yönünde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle Suriye'ye sıçradığını söyledi.Geir Pedersen Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Suriye'deki çatışmalardan kaynaklanan şiddetin yanı sıra, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları ve devam eden misilleme askeri harekâtının ardından Suriye'deki durumun 'daha geniş çaplı bir tırmanma ihtimali' ile karşı karşıya olduğunu söyledi. BM Suriye Elçisi'nin açıklamasında şu ifade dikkat çekti:Pedersen, İsrail'in hava saldırıları ile Suriye'nin Halep ve Şam havaalanlarını birkaç kez vurduğunu ve ABD'nin "İran tarafından desteklendiğini iddia ettiği gruplar tarafından Suriye toprakları da dahil olmak üzere" güçlerine yönelik çok sayıda saldırı yaptığını söylediği misillemelere işaret ederek bölgenin 'çok tehlikeli ve gergin dönemde' olduğunun altını çizdi.Pedersen açıklamasında ek olarak Suriye'de 'zaten tutuşmaya başlamış olan ateşin üzerine körükle gidildiğini' söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231025/suriye-disisleri-israil-filistin-ve-suriye-kanina-susamisligini-henuz-gidermis-degil-1076724617.html
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BM özel temsilcisi: Çatışma çoktan Suriye'ye sıçradı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Filistin-İsrail çatışmasının Suriye'ye de sıçradığını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İsrail-Hamas savaşının artan istikrarsızlık, şiddet ve 12 yıldır devam eden çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması yönünde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle Suriye'ye sıçradığını söyledi.
Geir Pedersen Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Suriye'deki çatışmalardan kaynaklanan şiddetin yanı sıra, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları ve devam eden misilleme askeri harekâtının ardından Suriye'deki durumun 'daha geniş çaplı bir tırmanma ihtimali' ile karşı karşıya olduğunu söyledi. BM Suriye Elçisi'nin açıklamasında şu ifade dikkat çekti:
Çatışmanın Suriye'ye sıçraması sadece bir risk değil; çoktan başladı bile.
Pedersen, İsrail'in hava saldırıları ile Suriye'nin Halep ve Şam havaalanlarını birkaç kez vurduğunu ve ABD'nin "İran tarafından desteklendiğini iddia ettiği gruplar tarafından Suriye toprakları da dahil olmak üzere" güçlerine yönelik çok sayıda saldırı yaptığını söylediği misillemelere işaret ederek bölgenin 'çok tehlikeli ve gergin dönemde' olduğunun altını çizdi.
Pedersen açıklamasında ek olarak Suriye'de 'zaten tutuşmaya başlamış olan ateşin üzerine körükle gidildiğini' söyledi.