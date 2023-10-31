https://sputniknews.com.tr/20231031/bir-ogrencinin-dikkat-eksikligi-bahanesiyle-gosteriden-cikarilmasina-iliskin-inceleme-baslatildi-1076915532.html

Bir öğrencinin 'dikkat eksikliği' bahanesiyle gösteriden çıkarılmasına ilişkin inceleme başlatıldı

Bir öğrencinin 'dikkat eksikliği' bahanesiyle gösteriden çıkarılmasına ilişkin inceleme başlatıldı

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride bir çocuğun dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile gösteri öğretmeni... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T12:41+0300

2023-10-31T12:41+0300

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türkiye

afyonkarahisar

öğrenci

dikkat

okul

öğretmen

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Afyonkarahisar’da bir ilkokuldaki hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride 23 kişilik sınıfta, dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile bir öğrencinin gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.Olay, kent merkezindeki Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı. Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni büyük bir skandala imza atarak dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü. Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla gösteri sunup katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.Öğretmenden anneye tepkiKüçük çocuğun annesi A.T., durumu fark edince gösteri sırasında koşarak öğretmenin yanına gittiğini ve durumun neden böyle olduğunu sorduğunda ise ‘ilgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi’ diyerek ummadığı bir cevap aldığını söyledi. Anne A.T., konuyla ilgili okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetçi olacağını ifade etti.Olayla ilgili inceleme başlatıldıKonuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini ve olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.

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