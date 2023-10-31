https://sputniknews.com.tr/20231031/bir-ogrencinin-dikkat-eksikligi-bahanesiyle-gosteriden-cikarilmasina-iliskin-inceleme-baslatildi-1076915532.html
Bir öğrencinin 'dikkat eksikliği' bahanesiyle gösteriden çıkarılmasına ilişkin inceleme başlatıldı
Bir öğrencinin 'dikkat eksikliği' bahanesiyle gösteriden çıkarılmasına ilişkin inceleme başlatıldı
Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride bir çocuğun dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile gösteri öğretmeni... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T12:41+0300
2023-10-31T12:41+0300
2023-10-31T12:43+0300
türkiye
afyonkarahisar
öğrenci
dikkat
okul
öğretmen
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Afyonkarahisar’da bir ilkokuldaki hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride 23 kişilik sınıfta, dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile bir öğrencinin gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.Olay, kent merkezindeki Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı. Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni büyük bir skandala imza atarak dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü. Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla gösteri sunup katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.Öğretmenden anneye tepkiKüçük çocuğun annesi A.T., durumu fark edince gösteri sırasında koşarak öğretmenin yanına gittiğini ve durumun neden böyle olduğunu sorduğunda ise ‘ilgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi’ diyerek ummadığı bir cevap aldığını söyledi. Anne A.T., konuyla ilgili okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetçi olacağını ifade etti.Olayla ilgili inceleme başlatıldıKonuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini ve olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.
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afyonkarahisar, öğrenci, dikkat, okul, öğretmen
Bir öğrencinin 'dikkat eksikliği' bahanesiyle gösteriden çıkarılmasına ilişkin inceleme başlatıldı
12:41 31.10.2023 (güncellendi: 12:43 31.10.2023) Abone ol
Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride bir çocuğun dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile gösteri öğretmeni tarafından gruptan çıkarılıp köşede ayrı tutulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar’da bir ilkokuldaki hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride 23 kişilik sınıfta, dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile bir öğrencinin gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Olay, kent merkezindeki Atatürk İlkokulunda yaşandı.
İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı. Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni büyük bir skandala imza atarak dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü. Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla gösteri sunup katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.
Küçük çocuğun annesi A.T., durumu fark edince gösteri sırasında koşarak öğretmenin yanına gittiğini ve durumun neden böyle olduğunu sorduğunda ise ‘ilgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi’ diyerek ummadığı bir cevap aldığını söyledi. Anne A.T., konuyla ilgili okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetçi olacağını ifade etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini ve olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.