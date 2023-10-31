https://sputniknews.com.tr/20231031/bakan-ersoy-acikladi-ayasofyada-yeni-ziyaretci-uygulamasi-tarih-verildi-1076910500.html

Bakan Ersoy açıkladı: Ayasofya'da yeni ziyaretçi uygulaması, tarih verildi

Bakan Ersoy açıkladı: Ayasofya'da yeni ziyaretçi uygulaması, tarih verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde UNESCO tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T10:52+0300

2023-10-31T10:52+0300

2023-10-31T11:04+0300

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ayasofya

ayasofya

ayasofya-i kebir cami-i şerif

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde Unesco tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçileceğini duyurdu. Yabancı ülke vatandaşları için ücretliAyasofya Camii’ni ziyaret, 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak. İbadet amaçlı gelen Türk vatandaşları ile turistik amaçla gelen yabancı vatandaşların çakışmaması için 15 Ocak’tan itibaren Ayasofya'ya girişler değiştirilecek.Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle:* Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde Unesco’nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz.* 15 Ocak’tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak.

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