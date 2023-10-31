AK Parti Sözcüsü Çelik: Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz

© AA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, © AA

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını lanetlediklerini belirterek 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir" dedi.