https://sputniknews.com.tr/20231031/ak-parti-sozcusu-celik-cibaliye-multeci-kampina-yonelik-israilin-vahsi-saldirisini-lanetliyoruz-1076932387.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını lanetlediklerini belirterek 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T18:34+0300
2023-10-31T18:34+0300
2023-10-31T18:41+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074547247_0:8:3074:1737_1920x0_80_0_0_a58a289f4f9894e5fda17d873234f194.jpg
gazze
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074547247_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_d1d3cbfdf6ba2eb55586de4f676f8f53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, son dakika, gazze
ömer çelik, son dakika, gazze
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz
18:34 31.10.2023 (güncellendi: 18:41 31.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını lanetlediklerini belirterek 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir" dedi.