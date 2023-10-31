https://sputniknews.com.tr/20231031/ahmet-hakan-dilan-polat-ve-esinin-ozrunu-degerlendirdi-mahkeme-zerre-kadar-dikkate-almasin-1076909067.html
Ahmet Hakan, Dilan Polat ve eşinin özrünü değerlendirdi: 'Mahkeme zerre kadar dikkate almasın'
Ahmet Hakan, Dilan Polat ve eşinin özrünü değerlendirdi: 'Mahkeme zerre kadar dikkate almasın'
Ahmet Hakan, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın sosyal medyadan yayınladıklarını özrünü değerlendirdi ve 'güzel bir özeleştiri diyeceğim ama değil' dedi. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T09:50+0300
2023-10-31T09:50+0300
2023-10-31T09:50+0300
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dilan polat
engin polat
dolandırıcılık
kara para
kara para aklama
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MASAK tarafından haklarında başlatılan incelemenin ardından mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, "Milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz" ifadeleri yer aldı.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Polat çiftinin özrünü şu sözlerle özetledi:Ahmet Hakan, bu özrün üzerine temennisi de bugünkü yazısında şu şekilde dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20231030/mal-varliklarina-el-konuldu-arama-yapildi-dilan-polat-ve-engin-polat-ozur-diledi-1076871512.html
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dilan polat, engin polat, dolandırıcılık, kara para, kara para aklama
dilan polat, engin polat, dolandırıcılık, kara para, kara para aklama
Ahmet Hakan, Dilan Polat ve eşinin özrünü değerlendirdi: 'Mahkeme zerre kadar dikkate almasın'
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Ahmet Hakan, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın sosyal medyadan yayınladıklarını özrünü değerlendirdi ve 'güzel bir özeleştiri diyeceğim ama değil' dedi.
MASAK tarafından haklarında başlatılan incelemenin ardından mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, "Milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz" ifadeleri yer aldı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Polat çiftinin özrünü şu sözlerle özetledi:
"Dilan ve Engin Polat çifti, uzun bir metinle ilk kez özeleştiri yapmışlar. Metin uzun, vakti olmayanlar için özetleyeyim: Etiğe ilişkin aşırılıklarımız oldu. Edebe ilişkin şımarıklarımız oldu. Gösteriş yaptık. Düşüncesizlikler, nezaketsizlikler yaptık. Kabuğumuza çekildik. Muhasebe yapıyoruz. Özür diliyoruz. Bundan sonra aşırı gitmeyeceğiz. Güzel bir özeleştiri diyeceğim ama pek diyemiyorum. Çünkü çok geç kaldılar, çünkü hiçbir nasihati dikkate almadılar, çünkü son ana kadar aşırılıklarını sürdürdüler, çünkü ancak mallarına el konunca akılları başına geldi, çünkü asıl dertlerinin mahkeme süreci olduğu o kadar belli ki."
Ahmet Hakan, bu özrün üzerine temennisi de bugünkü yazısında
şu şekilde dile getirdi:
"Tek dileğim şudur: Mahkeme, bu özeleştiriyi zerre kadar dikkate almasın ve sadece adaletin gerçekleşmesine odaklansın."