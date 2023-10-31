Ahmet Hakan, Dilan Polat ve eşinin özrünü değerlendirdi: 'Mahkeme zerre kadar dikkate almasın'

"Dilan ve Engin Polat çifti, uzun bir metinle ilk kez özeleştiri yapmışlar. Metin uzun, vakti olmayanlar için özetleyeyim: Etiğe ilişkin aşırılıklarımız oldu. Edebe ilişkin şımarıklarımız oldu. Gösteriş yaptık. Düşüncesizlikler, nezaketsizlikler yaptık. Kabuğumuza çekildik. Muhasebe yapıyoruz. Özür diliyoruz. Bundan sonra aşırı gitmeyeceğiz. Güzel bir özeleştiri diyeceğim ama pek diyemiyorum. Çünkü çok geç kaldılar, çünkü hiçbir nasihati dikkate almadılar, çünkü son ana kadar aşırılıklarını sürdürdüler, çünkü ancak mallarına el konunca akılları başına geldi, çünkü asıl dertlerinin mahkeme süreci olduğu o kadar belli ki."