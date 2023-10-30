Yüzlerce 'Örümcek Adam' bir araya geldi

Abone ol

Sosyal medya fenomeni (Influencer) Uki Deane’nin Örümcek Adam gibi giyinmiş kişileri bir araya getirmek için başlattığı sosyal medya kampanyasının ardından Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te renkli görüntüler oluştu.