https://sputniknews.com.tr/20231030/yuzlerce-orumcek-adam-bir-araya-geldi-1076878786.html
Yüzlerce 'Örümcek Adam' bir araya geldi
Yüzlerce 'Örümcek Adam' bir araya geldi
Sosyal medya fenomeni (Influencer) Uki Deane’nin Örümcek Adam gibi giyinmiş kişileri bir araya getirmek için başlattığı sosyal medya kampanyasının ardından... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T11:34+0300
2023-10-30T11:34+0300
2023-10-30T11:34+0300
multimedya
arjantin
örümcek
örümcek adam
kostüm
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rekor
guinness rekorlar kitabı
guinness
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фото, arjantin, örümcek, örümcek adam, kostüm, parti, rekor, guinness rekorlar kitabı, guinness
фото, arjantin, örümcek, örümcek adam, kostüm, parti, rekor, guinness rekorlar kitabı, guinness
Yüzlerce 'Örümcek Adam' bir araya geldi Abone ol
Sosyal medya fenomeni (Influencer) Uki Deane’nin Örümcek Adam gibi giyinmiş kişileri bir araya getirmek için başlattığı sosyal medya kampanyasının ardından Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te renkli görüntüler oluştu.
© AA / Pablo Barrera
Sosyal medya fenomeni (Influencer) Uki Deane, takipçilerine Örümcek Adam kostümü giyip bir araya gelmeleri için duyuruda bulunmuştu.
Sosyal medya fenomeni (Influencer) Uki Deane, takipçilerine Örümcek Adam kostümü giyip bir araya gelmeleri için duyuruda bulunmuştu.
© AA / Pablo Barrera
Kostümlerini giyerek meydanda toplanan insanlar, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te renkli görüntüler oluştu.
Kostümlerini giyerek meydanda toplanan insanlar, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te renkli görüntüler oluştu.
© AA / Pablo Barrera
Yüzlerce kişi bir araya gelerek, tek bir etkinlikte ünlü Marvel süper kahramanı gibi giyinen 685 kişiyle Malezya'da kırılan mevcut Guinness Dünya Rekorunu kırmayı hedefledi.
Yüzlerce kişi bir araya gelerek, tek bir etkinlikte ünlü Marvel süper kahramanı gibi giyinen 685 kişiyle Malezya'da kırılan mevcut Guinness Dünya Rekorunu kırmayı hedefledi.
© AA / Pablo Barrera © AA / Pablo Barrera © AA / Pablo Barrera