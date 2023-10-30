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https://sputniknews.com.tr/20231030/yerlikaya-12-ildeki-narkoguc-operasyonunu-duyurdu-158-gozalti-1076872647.html
Yerlikaya 12 ildeki 'Narkogüç' operasyonunu duyurdu: 158 gözaltı
Yerlikaya 12 ildeki 'Narkogüç' operasyonunu duyurdu: 158 gözaltı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik 12 ilimizde düzenlenen Narkogüç Operasyonunda 158 şüpheli şahıs yakalandı" bilgisini paylaştı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ali yerlikaya
operasyon
uyuşturucu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 158 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:"Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarmamız 12 ilimizde Narkogüç Operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3’üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6 ton 68 kilogram esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk ele geçirildi, 16 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 100 kilogram skunk, 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 7.5 kilogram esrar ele geçirildi, 49 zehir taciri yakalandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 500 gram bonzai ele geçirildi, 28 zehir taciri yakalandı.Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 bin 232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor.İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda; 102,5 kilogram skunk, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 41 zehir taciri taşeronu tutuklandı.Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda; 385 gram kokain, 400 gram (0,4 kg) metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 zehir tacirine adli kontrol verildi.Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."
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ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu
ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu

Yerlikaya 12 ildeki 'Narkogüç' operasyonunu duyurdu: 158 gözaltı

08:35 30.10.2023 (güncellendi: 08:47 30.10.2023)
© FotoğrafOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik 12 ilimizde düzenlenen Narkogüç Operasyonunda 158 şüpheli şahıs yakalandı" bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 158 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarmamız 12 ilimizde Narkogüç Operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3’üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6 ton 68 kilogram esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk ele geçirildi, 16 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 100 kilogram skunk, 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 7.5 kilogram esrar ele geçirildi, 49 zehir taciri yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 500 gram bonzai ele geçirildi, 28 zehir taciri yakalandı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 bin 232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda; 102,5 kilogram skunk, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 41 zehir taciri taşeronu tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda; 385 gram kokain, 400 gram (0,4 kg) metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 zehir tacirine adli kontrol verildi.
Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."
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