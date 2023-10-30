https://sputniknews.com.tr/20231030/turk-yildizlarinin-100-yila-ozel-gosterisi-kokpitten-goruntulendi-1076883897.html
Türk Yıldızları'nın 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi
Türk Yıldızları'nın 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi
Türk Yıldızları'nın, dün İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildikleri özel gösteri, kokpitte görüntülendi. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T13:24+0300
2023-10-30T13:24+0300
2023-10-30T14:00+0300
türkiye
video
türk yıldızları
solotürk
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında dün Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. Türk Yıldızları havada '100' işareti çizerek, gösteriyi izlemeye gelenlere görsel şölen sundu.Havada oluşan özel gösteri Türk Yıldızları'nın kokpitindeki kameraya yansıdı.Emre Mert kimdir?Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK'teki görev süresinin sona erdiği öğrenilen Pilot Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında Ankara ve İstanbul semalarında gösteri uçuşları yaptı.Bu kapsamda, Anıtkabir ve İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşları yapan Mert, Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi öncesinde gerçekleştirdiği görev esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti.Pilot Yarbay Mert, SOLOTÜRK'teki son gösteri uçuşunda ayrıca, "SOLOTÜRK kalkışı", "SOLOTÜRK tonosu", "kobra manevrası", "ters tırmanış" ve "reverans" gibi manevralarını da kullandı.
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Türk Yıldızları'nın havadaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi
Türk Yıldızları'nın havadaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi
2023-10-30T13:24+0300
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emre mert kimdir,solotürk cumhuriyet bayramı,solotürk gösteri
emre mert kimdir,solotürk cumhuriyet bayramı,solotürk gösteri
Türk Yıldızları'nın 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi
13:24 30.10.2023 (güncellendi: 14:00 30.10.2023) Abone ol
Türk Yıldızları'nın, dün İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildikleri özel gösteri, kokpitte görüntülendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında dün Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirmişti.
Türk Yıldızları havada '100' işareti çizerek, gösteriyi izlemeye gelenlere görsel şölen sundu.
Havada oluşan özel gösteri Türk Yıldızları'nın kokpitindeki kameraya yansıdı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK'teki görev süresinin sona erdiği öğrenilen Pilot Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında Ankara ve İstanbul semalarında gösteri uçuşları yaptı.
Bu kapsamda, Anıtkabir ve İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşları yapan Mert, Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi öncesinde gerçekleştirdiği görev esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti.
Pilot Yarbay Mert, SOLOTÜRK'teki son gösteri uçuşunda ayrıca, "SOLOTÜRK kalkışı", "SOLOTÜRK tonosu", "kobra manevrası", "ters tırmanış" ve "reverans" gibi manevralarını da kullandı.