https://sputniknews.com.tr/20231030/turk-yildizlarinin-100-yila-ozel-gosterisi-kokpitten-goruntulendi-1076883897.html

Türk Yıldızları'nın 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi

Türk Yıldızları'nın 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi

Türk Yıldızları'nın, dün İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildikleri özel gösteri, kokpitte görüntülendi. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

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solotürk

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında dün Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. Türk Yıldızları havada '100' işareti çizerek, gösteriyi izlemeye gelenlere görsel şölen sundu.Havada oluşan özel gösteri Türk Yıldızları'nın kokpitindeki kameraya yansıdı.Emre Mert kimdir?Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK'teki görev süresinin sona erdiği öğrenilen Pilot Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında Ankara ve İstanbul semalarında gösteri uçuşları yaptı.Bu kapsamda, Anıtkabir ve İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşları yapan Mert, Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi öncesinde gerçekleştirdiği görev esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti.Pilot Yarbay Mert, SOLOTÜRK'teki son gösteri uçuşunda ayrıca, "SOLOTÜRK kalkışı", "SOLOTÜRK tonosu", "kobra manevrası", "ters tırmanış" ve "reverans" gibi manevralarını da kullandı.

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Türk Yıldızları'nın havadaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi Türk Yıldızları'nın havadaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi 2023-10-30T13:24+0300 true PT0M42S

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