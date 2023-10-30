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Sondaj çalışması sırasında çıkan gaz poşete konularak teste götürülmek istendi
Sondaj çalışması sırasında çıkan gaz poşete konularak teste götürülmek istendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T13:26+0300
2023-10-30T13:26+0300
yaşam
tekirdağ
gaz
zehirli gaz
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Gaziköy’de 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana yaşandı. Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı. 5 günden bu yana da basınç düşmeden gaz çıkışı devam ediyor. Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Çevrede boğazları kurutan, yoğun petrol ve gaz kokusu mevcut iken gaz çıkışının olduğu yere pet şişe atılınca dışarıya fırlatıyor.Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, köy sakinleri ile çıkan havanın ne olduğunu test etmek için çıkan basınçlı havayı çöp poşetine doldurdu. Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, "Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurduğu gün makine 130!a indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230818/bakan-bayraktar-ilk-petrol-sondaji-vurulacak-bolgeyi-acikladi-1074751542.html
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tekirdağ, gaz, zehirli gaz
tekirdağ, gaz, zehirli gaz

Sondaj çalışması sırasında çıkan gaz poşete konularak teste götürülmek istendi

13:26 30.10.2023
© İHA / HALİL DAĞ-AW064865Tekirdağ'da bir sondaj çalışması sırasında çıkan gaz, mahalle sakinleri tarafından poşete konularak teste götürülmek istendi.
Tekirdağ'da bir sondaj çalışması sırasında çıkan gaz, mahalle sakinleri tarafından poşete konularak teste götürülmek istendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© İHA / HALİL DAĞ-AW064865
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı Altıntaş, kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak test yaptı.
Gaziköy’de 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana yaşandı. Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı. 5 günden bu yana da basınç düşmeden gaz çıkışı devam ediyor. Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Çevrede boğazları kurutan, yoğun petrol ve gaz kokusu mevcut iken gaz çıkışının olduğu yere pet şişe atılınca dışarıya fırlatıyor.
Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, köy sakinleri ile çıkan havanın ne olduğunu test etmek için çıkan basınçlı havayı çöp poşetine doldurdu. Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, "Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurduğu gün makine 130!a indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış" dedi.
Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
TÜRKİYE
Bakan Bayraktar ilk petrol sondajı vurulacak bölgeyi açıkladı
18 Ağustos, 17:45
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