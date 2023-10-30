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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231030/rus-askeri-tesisleri-hakkindaki-bilgileri-ukraynaya-aktaran-zanli-kirimda-yakalandi-1076891073.html
Rus askeri tesisleri hakkındaki bilgileri Ukrayna'ya aktaran zanlı Kırım'da yakalandı
Rus askeri tesisleri hakkındaki bilgileri Ukrayna'ya aktaran zanlı Kırım'da yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna tarafına Kırım'daki askeri tesisler hakkında bilgi aktaran bir kişinin Sivastopol'de yakalandığını açıkladı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T23:29+0300
2023-10-30T23:29+0300
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FSB, Mart 2023'te Kırım'daki askeri yapıların donatılmasıyla ilgili işleri yürüten bir kişinin bu sırada tesislerin coğrafi koordinatlarını ve onlar hakkında bilgileri toplayarak Ukrayna ordusundan bir temsilciye ilettiğini belirledi.Gözaltına alınan zanlının vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacağını aktaran FSB, Rusya vatandaşı olan şahsın 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.Rusya, Kırım’a atılan 8 Storm Shadow füzesini düşürdüGün içerisinde açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım’a 8 Storm Shadow füzesi ateşlediğini, füzelerin tamamının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “30 Ekim tarihinde Moskova saatiyle 13.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Kırım Yarımadası’ndaki tesislere 8 Storm Shadow seyir füzesiyle saldırı girişimi önlendi. Saldırının nöbetteki hava savunma sistemleri tarafından püskürtülmesi sonucu füzelerin tamamı düşürüldü” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231023/abd-basini-dugina-suikastini-ciain-egittigi-ukrayna-guvenlik-servisi-calisanlari-gerceklestirdi-1076638410.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kırım, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna ordusu

Rus askeri tesisleri hakkındaki bilgileri Ukrayna'ya aktaran zanlı Kırım'da yakalandı

23:29 30.10.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna tarafına Kırım'daki askeri tesisler hakkında bilgi aktaran bir kişinin Sivastopol'de yakalandığını açıkladı.
FSB, Mart 2023'te Kırım'daki askeri yapıların donatılmasıyla ilgili işleri yürüten bir kişinin bu sırada tesislerin coğrafi koordinatlarını ve onlar hakkında bilgileri toplayarak Ukrayna ordusundan bir temsilciye ilettiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlının vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacağını aktaran FSB, Rusya vatandaşı olan şahsın 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.

Rusya, Kırım’a atılan 8 Storm Shadow füzesini düşürdü

Gün içerisinde açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım’a 8 Storm Shadow füzesi ateşlediğini, füzelerin tamamının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “30 Ekim tarihinde Moskova saatiyle 13.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Kırım Yarımadası’ndaki tesislere 8 Storm Shadow seyir füzesiyle saldırı girişimi önlendi. Saldırının nöbetteki hava savunma sistemleri tarafından püskürtülmesi sonucu füzelerin tamamı düşürüldü” ifadelerine yer verildi.
Darya Dugina - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2023
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