2 ihtimal var: 'Threads, henüz Musk'ın radarında değil gibi görünüyor'

Mark Zuckerberg, sosyal medya devi Meta'nın “Threads” adlı uygulamasının “yaklaşık 100 milyon aylık aktif kullanıcıya” sahip olduğunu duyurdu. Zuckerberg... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

Facebook’un kurucusu ve daha sonra Instagram ve WhatsApp’ı da çatısında topladığı Meta’nın patronu Mark Zuckerberg, şirketin üçüncü çeyrek kazanç toplantısında, “Uzun bir süredir, bir milyar kişinin daha pozitif bir şekilde katılabileceği bir kamusal konuşma uygulamasına ihtiyaç var” dedi ve ekledi: “Birkaç yıl daha bu yolda ilerlersek, Threads’le bu vizyonumuzu gerçekleştirme ihtimalimiz yüksek.”Temmuz ayında lansmanı yapılan Threads uygulaması, ilk haftasında 100 milyon kayıt almasına rağmen, sınırlı işlevsellik ve markaların gönderileriyle dolup taşan akışlar nedeniyle kısa sürede ilgiyi kaybetti. Ancak Meta, yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Elon Musk'un X uygulamasına yaptığı popüler olmayan değişiklikler, Threads'in eski "sıkı kullanıcılarını" çekmeyi başardığı yönünde raporlar var.Meta, gelirinde yüzde 23’lük artış sağladıMeta için sadece Threads'in büyümesi değil, aynı zamanda şirketin çeyrek dönemde 34 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi de önemli bir gelişme. Bu, geçen yıla göre yüzde 23'lük bir artış anlamına geliyor. Şirketin her ay kullandığı 3.9 milyar insan sayısı ise sosyal medya devi için yeni bir rekor.Zuckerberg ayrıca, şirketin "verimlilik" üzerine yaptıkları son odaklanmadan da bahsetti. Geçen yıl 20.000'den fazla iş kaybına yol açmasına rağmen, bu verimlilik stratejisinin etkili olduğunu belirtti. Özellikle "çok değişken bir dünya" ile karşı karşıya olduklarını vurguladı.Yapay Zeka ve Artırılmış Gerçeklik yatırımları devam edecekMeta'nın yapay zeka (AI) projelerine olan ilgisi, diğer projelerin aksine azalmayacak. Zuckerberg, "Yapay zeka, farklı uygulamalarımızı nasıl kullandığımızı anlamlı bir şekilde dönüştürecek" dedi. Ancak bu, Meta'nın Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik (AR ve VR) bütçesinden kaynak ayırmayacağı anlamına gelmiyor. Şirketin bu alandaki gelirleri sadece 210 milyon dolara düşerken, zararları çeyrek dönem için 3,7 milyar dolar, 2023 yılının başından itibaren ise 11 milyar dolar oldu.Musk, rakiplerini YouTube ve Linkedin olarak saydı, Threads’in adını anmadıElon Musk'ın son toplantıda X platformu için belirlediği hedefler de oldukça dikkat çekici. Milyarder iş insanı, X'in YouTube ve LinkedIn gibi büyük platformlarla rekabet etmesini istiyor. Özellikle YouTube'un video içeriği konusunda dominant bir konumu olduğunu, LinkedIn'in de iş ve profesyonellik alanında benzersiz bir nişe sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, Musk'ın bu iki platformu hedef alması stratejik bir adım olabilir.X için planladığı "süper uygulama" konsepti, çok yönlü özellikler eklemeyi içeriyor. İş ilanları, uzun videolar, gönderiler ve sesli-görüntülü aramalar gibi yeni özelliklerin eklenmesiyle X, LinkedIn'e iş dünyasında ve YouTube'a video içeriği konusunda rakip olmayı hedefliyor. Örneğin, iş ilanı özelliği LinkedIn’in iş arama ve işe alım konularındaki etkinliğine doğrudan meydan okuyabilir. Videoların artık sosyal medyayı domine ettiğini ve hem kısa hem de uzun formatların popüler olduğunu görmekteyiz. X de bu alanda öne çıkmak ve YouTube gibi büyük bir oyuncuyla rekabet etmek istiyor.Ancak, tüm bu planlar ve projeler arasında Threads'in adı geçmiyor. Mark Zuckerberg tarafından 100 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığı ve önümüzdeki yıllarda 1 milyar kullanıcıya sahip olabileceği belirtilen Threads, henüz Musk'ın radarında değil gibi görünüyor. Bu, ya Musk'ın Threads’i gerçek bir rakip olarak görmemesinden kaynaklanıyor olabilir ya da stratejisinde yer vermediği bir konu olabilir. Her iki durumda da, Threads'in bu denli büyümesi ve X platformunda yaratılan değişikliklere benzer özellikler eklemesi, ilerleyen dönemlerde bu durumun değişebileceğine işaret ediyor.Anket ve GIF özelliklerinin eklenmesi Threads’i cazip kılacak mı?Threads'in anket ve GIF gibi yeni özellikler eklemesi, platformun kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye yönelik bir hamle olarak görülüyor. Özellikle GIF'ler, kullanıcıların daha önce üçüncü taraf klavyeler kullanarak gönderebildiği, ama şimdi uygulamanın kendisine entegre edilmiş bir biçimde kolayca gönderebileceği bir özellik. Anketler ise, kullanıcıların 24 saat boyunca dört farklı seçenekle diğer kullanıcıların görüşlerini almasını sağlıyor. Bu iki özellik de X platformunda mevcut, bu yüzden Threads'in bu yolu izlemesi şaşırtıcı değil. Ancak ilginç olan, Threads'in bu özellikleri neden bu kadar geç eklediği ve bu özelliklerin neredeyse yeni bir keşifmiş gibi duyurulması. Bu yeni özelliklerin, uygulamaya soğuyan kullanıcıları geri çekip çekemeyeceğini de merak konusu.Meraklısı için detaylı Zuckerberg röportajıMeta CEO'su Mark Zuckerberg, The Verge editörü Alex Heath’e bir ay önce verdiği röportajda Threads uygulamasının çıkış performansı ile yeni sanal gerçeklik başlığı Quest 3’ten de bahsetmişti. Threads uygulamasının, Twitter'ın Elon Musk tarafından yönetilmesinin ardından Meta’nın, X/Twitter platformunu alt etme çabası olarak gündeme geldi. Bu röportajda ayrıca Zuckerberg, açık kaynak yapay zeka araçları ve Yapay Zeka’nın geleceğine dair de önemli görüşler paylaştı. Zuckerberg ve Musk arasındaki devam eden rekabetin detaylarını da içeren bu röportajı meraklısına hararetle tavsiye ediyorum. Zira bu iki teknoloji milyarderi arasında bir kafes dövüşü gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor.

