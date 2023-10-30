2 ihtimal var: 'Threads, henüz Musk'ın radarında değil gibi görünüyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Musk: ‘Dünya savaşa doğru gidiyor’
08:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
08:31
1 dk
SESLİ HABER
FHKC Lübnan Kolu: Hamas'ın yok edilmesi tehdidi yeni cepheler açabilir
09:24
3 dk
SESLİ HABER
Gazze Kızılay Başkanı: Hastaneler toplu mezara dönüşmek üzere
09:40
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: NATO mevcut krizden sağ çıkamayacak
09:52
2 dk
1 ASIRLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
10:04
8 dk
SESLİ HABER
İsrail, Filistin'e destek veren Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkaracak
10:19
2 dk
MİLLİ MÜCADELENİN KİTAPLARI
İsimlerini kurtuluştan aldılar
10:31
6 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Dugina suikastında CIA'in rolüne ilişkin haberleri değerlendirdi
10:44
2 dk
SESLİ HABER
Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü
10:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
CUMHURİYET 100. YIL ÖZEL
Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
11:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Yaşam Koçu Özlem Belen: 'İsteklerimizi yaşamayız, inançlarımızı yaşarız'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
CUMHURİYET 100. YIL ÖZEL
Geçmişte, günümüzde ve gelecekte Cumhuriyet
18:02
49 dk
SESLİ HABER
Google Maps İsrail'de canlı trafik verilerini geçici olarak devre dışı bıraktı
21:17
2 dk
SESLİ HABER
‘Kiev, Rusya'yı suçlamak için sahte video çekti’
21:48
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore: Orta Doğu'daki çatışmalarda 'tek suçlu' ABD'dir
22:21
2 dk
SESLİ HABER
Obama: İsrail’in eylemleri, kendisine yönelik 'küresel desteği' erozyona uğratabilir
22:49
2 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
23:13
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: Bazı siyasetçi, asker ve istihbaratçılar Netanyahu'nun istifasını istedi
23:23
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
23:36
2 dk
SESLİ HABER
Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü
23:44
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Yerlikaya'dan Atatürk göndermeli 100. yıl paylaşımı
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet kutlamaları yıl boyunca devam edecek mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Sefalet endeksinde Türkiye
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuk oyunları içindeki kumar uygulamaları
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
HAFTA SONU HALLERİ
Bütün hafta boyunca yaşanan olayların ve gözden kaçan haberlerin ele alındığı, haber, bilgi ve yorum programı.
https://sputniknews.com.tr/20231030/musk-rakipten-saymasa-da-zuckerberge-gore-threads-bir-sonraki-milyar-kisilik-uygulama-olacak-1076873170.html
2 ihtimal var: 'Threads, henüz Musk'ın radarında değil gibi görünüyor'
2 ihtimal var: 'Threads, henüz Musk'ın radarında değil gibi görünüyor'
Mark Zuckerberg, sosyal medya devi Meta'nın “Threads” adlı uygulamasının “yaklaşık 100 milyon aylık aktif kullanıcıya” sahip olduğunu duyurdu. Zuckerberg... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T08:42+0300
2023-10-30T09:03+0300
hafta sonu halleri
erdal kaplanseren
hafta sonu halleri
radyo
radyo sputnik
radyo
mark zuckerberg
threads
meta
elon musk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076873025_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b394e82ed9f7e46f5b12faddb643937f.jpg
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Facebook’un kurucusu ve daha sonra Instagram ve WhatsApp’ı da çatısında topladığı Meta’nın patronu Mark Zuckerberg, şirketin üçüncü çeyrek kazanç toplantısında, “Uzun bir süredir, bir milyar kişinin daha pozitif bir şekilde katılabileceği bir kamusal konuşma uygulamasına ihtiyaç var” dedi ve ekledi: “Birkaç yıl daha bu yolda ilerlersek, Threads’le bu vizyonumuzu gerçekleştirme ihtimalimiz yüksek.”Temmuz ayında lansmanı yapılan Threads uygulaması, ilk haftasında 100 milyon kayıt almasına rağmen, sınırlı işlevsellik ve markaların gönderileriyle dolup taşan akışlar nedeniyle kısa sürede ilgiyi kaybetti. Ancak Meta, yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Elon Musk'un X uygulamasına yaptığı popüler olmayan değişiklikler, Threads'in eski "sıkı kullanıcılarını" çekmeyi başardığı yönünde raporlar var.Meta, gelirinde yüzde 23’lük artış sağladıMeta için sadece Threads'in büyümesi değil, aynı zamanda şirketin çeyrek dönemde 34 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi de önemli bir gelişme. Bu, geçen yıla göre yüzde 23'lük bir artış anlamına geliyor. Şirketin her ay kullandığı 3.9 milyar insan sayısı ise sosyal medya devi için yeni bir rekor.Zuckerberg ayrıca, şirketin "verimlilik" üzerine yaptıkları son odaklanmadan da bahsetti. Geçen yıl 20.000'den fazla iş kaybına yol açmasına rağmen, bu verimlilik stratejisinin etkili olduğunu belirtti. Özellikle "çok değişken bir dünya" ile karşı karşıya olduklarını vurguladı.Yapay Zeka ve Artırılmış Gerçeklik yatırımları devam edecekMeta'nın yapay zeka (AI) projelerine olan ilgisi, diğer projelerin aksine azalmayacak. Zuckerberg, "Yapay zeka, farklı uygulamalarımızı nasıl kullandığımızı anlamlı bir şekilde dönüştürecek" dedi. Ancak bu, Meta'nın Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik (AR ve VR) bütçesinden kaynak ayırmayacağı anlamına gelmiyor. Şirketin bu alandaki gelirleri sadece 210 milyon dolara düşerken, zararları çeyrek dönem için 3,7 milyar dolar, 2023 yılının başından itibaren ise 11 milyar dolar oldu.Musk, rakiplerini YouTube ve Linkedin olarak saydı, Threads’in adını anmadıElon Musk'ın son toplantıda X platformu için belirlediği hedefler de oldukça dikkat çekici. Milyarder iş insanı, X'in YouTube ve LinkedIn gibi büyük platformlarla rekabet etmesini istiyor. Özellikle YouTube'un video içeriği konusunda dominant bir konumu olduğunu, LinkedIn'in de iş ve profesyonellik alanında benzersiz bir nişe sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, Musk'ın bu iki platformu hedef alması stratejik bir adım olabilir.X için planladığı "süper uygulama" konsepti, çok yönlü özellikler eklemeyi içeriyor. İş ilanları, uzun videolar, gönderiler ve sesli-görüntülü aramalar gibi yeni özelliklerin eklenmesiyle X, LinkedIn'e iş dünyasında ve YouTube'a video içeriği konusunda rakip olmayı hedefliyor. Örneğin, iş ilanı özelliği LinkedIn’in iş arama ve işe alım konularındaki etkinliğine doğrudan meydan okuyabilir. Videoların artık sosyal medyayı domine ettiğini ve hem kısa hem de uzun formatların popüler olduğunu görmekteyiz. X de bu alanda öne çıkmak ve YouTube gibi büyük bir oyuncuyla rekabet etmek istiyor.Ancak, tüm bu planlar ve projeler arasında Threads'in adı geçmiyor. Mark Zuckerberg tarafından 100 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığı ve önümüzdeki yıllarda 1 milyar kullanıcıya sahip olabileceği belirtilen Threads, henüz Musk'ın radarında değil gibi görünüyor. Bu, ya Musk'ın Threads’i gerçek bir rakip olarak görmemesinden kaynaklanıyor olabilir ya da stratejisinde yer vermediği bir konu olabilir. Her iki durumda da, Threads'in bu denli büyümesi ve X platformunda yaratılan değişikliklere benzer özellikler eklemesi, ilerleyen dönemlerde bu durumun değişebileceğine işaret ediyor.Anket ve GIF özelliklerinin eklenmesi Threads’i cazip kılacak mı?Threads'in anket ve GIF gibi yeni özellikler eklemesi, platformun kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye yönelik bir hamle olarak görülüyor. Özellikle GIF'ler, kullanıcıların daha önce üçüncü taraf klavyeler kullanarak gönderebildiği, ama şimdi uygulamanın kendisine entegre edilmiş bir biçimde kolayca gönderebileceği bir özellik. Anketler ise, kullanıcıların 24 saat boyunca dört farklı seçenekle diğer kullanıcıların görüşlerini almasını sağlıyor. Bu iki özellik de X platformunda mevcut, bu yüzden Threads'in bu yolu izlemesi şaşırtıcı değil. Ancak ilginç olan, Threads'in bu özellikleri neden bu kadar geç eklediği ve bu özelliklerin neredeyse yeni bir keşifmiş gibi duyurulması. Bu yeni özelliklerin, uygulamaya soğuyan kullanıcıları geri çekip çekemeyeceğini de merak konusu.Meraklısı için detaylı Zuckerberg röportajıMeta CEO'su Mark Zuckerberg, The Verge editörü Alex Heath’e bir ay önce verdiği röportajda Threads uygulamasının çıkış performansı ile yeni sanal gerçeklik başlığı Quest 3’ten de bahsetmişti. Threads uygulamasının, Twitter'ın Elon Musk tarafından yönetilmesinin ardından Meta’nın, X/Twitter platformunu alt etme çabası olarak gündeme geldi. Bu röportajda ayrıca Zuckerberg, açık kaynak yapay zeka araçları ve Yapay Zeka’nın geleceğine dair de önemli görüşler paylaştı. Zuckerberg ve Musk arasındaki devam eden rekabetin detaylarını da içeren bu röportajı meraklısına hararetle tavsiye ediyorum. Zira bu iki teknoloji milyarderi arasında bir kafes dövüşü gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Erdal Kaplanseren
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg
Erdal Kaplanseren
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076873025_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9925e164b23baf9c77dce9cb84a94092.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erdal kaplanseren, hafta sonu halleri, radyo, radyo sputnik, radyo, mark zuckerberg, threads, meta, elon musk, x, twitter , аудио
erdal kaplanseren, hafta sonu halleri, radyo, radyo sputnik, radyo, mark zuckerberg, threads, meta, elon musk, x, twitter , аудио

2 ihtimal var: 'Threads, henüz Musk'ın radarında değil gibi görünüyor'

08:42 30.10.2023 (güncellendi: 09:03 30.10.2023)
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Abone olTelegram
- Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren
Tüm yazılar
Mark Zuckerberg, sosyal medya devi Meta'nın “Threads” adlı uygulamasının “yaklaşık 100 milyon aylık aktif kullanıcıya” sahip olduğunu duyurdu. Zuckerberg, uygulamanın önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 milyar kullanıcıya ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Konuyu Radyo Sputnik’te, Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri programında inceledik.
Facebook’un kurucusu ve daha sonra Instagram ve WhatsApp’ı da çatısında topladığı Meta’nın patronu Mark Zuckerberg, şirketin üçüncü çeyrek kazanç toplantısında, “Uzun bir süredir, bir milyar kişinin daha pozitif bir şekilde katılabileceği bir kamusal konuşma uygulamasına ihtiyaç var” dedi ve ekledi: “Birkaç yıl daha bu yolda ilerlersek, Threads’le bu vizyonumuzu gerçekleştirme ihtimalimiz yüksek.”
Temmuz ayında lansmanı yapılan Threads uygulaması, ilk haftasında 100 milyon kayıt almasına rağmen, sınırlı işlevsellik ve markaların gönderileriyle dolup taşan akışlar nedeniyle kısa sürede ilgiyi kaybetti. Ancak Meta, yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Elon Musk'un X uygulamasına yaptığı popüler olmayan değişiklikler, Threads'in eski "sıkı kullanıcılarını" çekmeyi başardığı yönünde raporlar var.

Meta, gelirinde yüzde 23’lük artış sağladı

Meta için sadece Threads'in büyümesi değil, aynı zamanda şirketin çeyrek dönemde 34 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi de önemli bir gelişme. Bu, geçen yıla göre yüzde 23'lük bir artış anlamına geliyor. Şirketin her ay kullandığı 3.9 milyar insan sayısı ise sosyal medya devi için yeni bir rekor.
Zuckerberg ayrıca, şirketin "verimlilik" üzerine yaptıkları son odaklanmadan da bahsetti. Geçen yıl 20.000'den fazla iş kaybına yol açmasına rağmen, bu verimlilik stratejisinin etkili olduğunu belirtti. Özellikle "çok değişken bir dünya" ile karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Yapay Zeka ve Artırılmış Gerçeklik yatırımları devam edecek

Meta'nın yapay zeka (AI) projelerine olan ilgisi, diğer projelerin aksine azalmayacak. Zuckerberg, "Yapay zeka, farklı uygulamalarımızı nasıl kullandığımızı anlamlı bir şekilde dönüştürecek" dedi. Ancak bu, Meta'nın Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik (AR ve VR) bütçesinden kaynak ayırmayacağı anlamına gelmiyor. Şirketin bu alandaki gelirleri sadece 210 milyon dolara düşerken, zararları çeyrek dönem için 3,7 milyar dolar, 2023 yılının başından itibaren ise 11 milyar dolar oldu.

Musk, rakiplerini YouTube ve Linkedin olarak saydı, Threads’in adını anmadı

Elon Musk'ın son toplantıda X platformu için belirlediği hedefler de oldukça dikkat çekici. Milyarder iş insanı, X'in YouTube ve LinkedIn gibi büyük platformlarla rekabet etmesini istiyor. Özellikle YouTube'un video içeriği konusunda dominant bir konumu olduğunu, LinkedIn'in de iş ve profesyonellik alanında benzersiz bir nişe sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, Musk'ın bu iki platformu hedef alması stratejik bir adım olabilir.
X için planladığı "süper uygulama" konsepti, çok yönlü özellikler eklemeyi içeriyor. İş ilanları, uzun videolar, gönderiler ve sesli-görüntülü aramalar gibi yeni özelliklerin eklenmesiyle X, LinkedIn'e iş dünyasında ve YouTube'a video içeriği konusunda rakip olmayı hedefliyor. Örneğin, iş ilanı özelliği LinkedIn’in iş arama ve işe alım konularındaki etkinliğine doğrudan meydan okuyabilir. Videoların artık sosyal medyayı domine ettiğini ve hem kısa hem de uzun formatların popüler olduğunu görmekteyiz. X de bu alanda öne çıkmak ve YouTube gibi büyük bir oyuncuyla rekabet etmek istiyor.
Ancak, tüm bu planlar ve projeler arasında Threads'in adı geçmiyor. Mark Zuckerberg tarafından 100 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığı ve önümüzdeki yıllarda 1 milyar kullanıcıya sahip olabileceği belirtilen Threads, henüz Musk'ın radarında değil gibi görünüyor. Bu, ya Musk'ın Threads’i gerçek bir rakip olarak görmemesinden kaynaklanıyor olabilir ya da stratejisinde yer vermediği bir konu olabilir. Her iki durumda da, Threads'in bu denli büyümesi ve X platformunda yaratılan değişikliklere benzer özellikler eklemesi, ilerleyen dönemlerde bu durumun değişebileceğine işaret ediyor.

Anket ve GIF özelliklerinin eklenmesi Threads’i cazip kılacak mı?

Threads'in anket ve GIF gibi yeni özellikler eklemesi, platformun kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye yönelik bir hamle olarak görülüyor. Özellikle GIF'ler, kullanıcıların daha önce üçüncü taraf klavyeler kullanarak gönderebildiği, ama şimdi uygulamanın kendisine entegre edilmiş bir biçimde kolayca gönderebileceği bir özellik. Anketler ise, kullanıcıların 24 saat boyunca dört farklı seçenekle diğer kullanıcıların görüşlerini almasını sağlıyor. Bu iki özellik de X platformunda mevcut, bu yüzden Threads'in bu yolu izlemesi şaşırtıcı değil. Ancak ilginç olan, Threads'in bu özellikleri neden bu kadar geç eklediği ve bu özelliklerin neredeyse yeni bir keşifmiş gibi duyurulması. Bu yeni özelliklerin, uygulamaya soğuyan kullanıcıları geri çekip çekemeyeceğini de merak konusu.

Meraklısı için detaylı Zuckerberg röportajı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, The Verge editörü Alex Heath’e bir ay önce verdiği röportajda Threads uygulamasının çıkış performansı ile yeni sanal gerçeklik başlığı Quest 3’ten de bahsetmişti. Threads uygulamasının, Twitter'ın Elon Musk tarafından yönetilmesinin ardından Meta’nın, X/Twitter platformunu alt etme çabası olarak gündeme geldi. Bu röportajda ayrıca Zuckerberg, açık kaynak yapay zeka araçları ve Yapay Zeka’nın geleceğine dair de önemli görüşler paylaştı. Zuckerberg ve Musk arasındaki devam eden rekabetin detaylarını da içeren bu röportajı meraklısına hararetle tavsiye ediyorum. Zira bu iki teknoloji milyarderi arasında bir kafes dövüşü gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала