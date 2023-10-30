https://sputniknews.com.tr/20231030/motorine-bu-gece-indirim-geliyor-guncel-akaryakit-fiyatlari-1076874514.html
Motorine bu gece indirim geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları
Motorine bu gece indirim geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları
Motorin fiyatlarında bu gece 1.57 TL’lik indirim bekleniyor. Yapılacak indirimle beraber motorinin litre fiyatı 38 TL seviyelerine gerileyecek. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T09:35+0300
2023-10-30T09:35+0300
2023-10-30T09:35+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece 1.57 TL’lik indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.Yapılacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 38 TL'ye, Ankara'da 38,6 TL'ye, İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 35.02 TLMotorin fiyatı: 39.56 TLİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 35.07 TLMotorin fiyatı: 39.62 TLAnkaraBenzin fiyatı: 35.68 TLMotorin fiyatı: 40.19 TLİzmirBenzin fiyatı: 35.78 TLMotorin fiyatı: 40.34 TL
https://sputniknews.com.tr/20231028/motorinde-indirim-geliyor-1076815922.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin
benzin, benzin fiyatları, motorin
Motorine bu gece indirim geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları
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Motorin fiyatlarında bu gece 1.57 TL’lik indirim bekleniyor. Yapılacak indirimle beraber motorinin litre fiyatı 38 TL seviyelerine gerileyecek.
Petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece 1.57 TL’lik indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
Yapılacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 38 TL'ye, Ankara'da 38,6 TL'ye, İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.
Güncel akaryakıt fiyatları