https://sputniknews.com.tr/20231030/mauro-icardinin-esi-wanda-nara-hastaligini-paylasti-1076876225.html
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını paylaştı
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını paylaştı
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lösemi olduğunu açıkladı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T10:55+0300
2023-10-30T10:55+0300
2023-10-30T10:55+0300
yaşam
mauro icardi
wanda nara
futbol
menajer
hastalık
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında ilk kez net bir açıklamada bulundu.Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi.Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nara, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Nara, lösemiye yakalandığını açıkladı. Wanda Nara paylaşımında, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum." ifadelerini kullandı.Bu açıklama sonrası Nara'ya birçok futbolseverden geçmiş olsun mesajı geldi.
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mauro icardi, wanda nara, futbol, menajer, hastalık
mauro icardi, wanda nara, futbol, menajer, hastalık
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını paylaştı
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lösemi olduğunu açıkladı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında ilk kez net bir açıklamada bulundu.
Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nara, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Nara, lösemiye yakalandığını açıkladı. Wanda Nara paylaşımında, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Bu açıklama sonrası Nara'ya birçok futbolseverden geçmiş olsun mesajı geldi.