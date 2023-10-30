https://sputniknews.com.tr/20231030/mauro-icardinin-esi-wanda-nara-hastaligini-paylasti-1076876225.html

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını paylaştı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını paylaştı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lösemi olduğunu açıkladı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

mauro icardi

wanda nara

futbol

menajer

hastalık

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında ilk kez net bir açıklamada bulundu.Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi.Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nara, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Nara, lösemiye yakalandığını açıkladı. Wanda Nara paylaşımında, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum." ifadelerini kullandı.Bu açıklama sonrası Nara'ya birçok futbolseverden geçmiş olsun mesajı geldi.

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mauro icardi, wanda nara, futbol, menajer, hastalık