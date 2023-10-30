https://sputniknews.com.tr/20231030/kusadasinda-balik-avlayan-tekneye-yunan-sahil-guvenliginden-taciz-sopalarla-teknelere-vurdular-1076886737.html
Kuşadası'nda balık avlayan tekneye Yunan Sahil Güvenliği'nden taciz: Sopalarla teknelere vurdular
Kuşadası'nda balık avlayan tekneye Yunan Sahil Güvenliği'nden taciz: Sopalarla teknelere vurdular
Aydın Kuşadası'nda Türkiye karasularında balık avlayan bir tekneye Yunan Sahil Güvenlikleri tacizde bulundu. Ellerinde sopalarla teknelere vuran Yunanlıları... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T14:51+0300
2023-10-30T14:51+0300
2023-10-30T15:05+0300
türkiye
türkiye
kuşadası
taciz
yunanistan
sahil güvenlik
video
ege denizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076886822_0:89:446:340_1920x0_80_0_0_eb9d53ef9e46316298d8ef76414e297d.jpg
Kuşadası açıklarında, edinilen bilgiye göre, Türk karasuları içerisinde ava çıkan Türk balıkçıları Yunan Sahil Güvenliği taciz etmeye başladı. Yunanca konuşan ve elinde sopa ile Türk balıkçılarının teknesine vuran Yunanlılar, Türk balıkçılarının bölgeden uzaklaşmasını istedi. Türk Sahil Güvenliğine haber veren balıkçılar ise Yunanlıları dinlemeyerek bir an olsun geri adım atmadı. Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanlıları kovalamaya başladı. Türk Sahil Güvenliğini gören Yunanlılar ise bölgeden uzaklaştı. Yunanistan sınırına kadar süren kovalamaca sonrası, Türk Sahil Güvenlik ekipleri normale dönerek sınırda devriye görevini sürdürdü. Sabahın ilk saatlerine kadar Türk Sahil Güvenlik ekipleri sınırda yoğun güvenlik önlemleri aldı.
türkiye
kuşadası
yunanistan
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076886822_0:47:446:382_1920x0_80_0_0_e7730b1c63e598f626527cd7a03e70fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kuşadası, taciz, yunanistan, sahil güvenlik, video, ege denizi
türkiye, kuşadası, taciz, yunanistan, sahil güvenlik, video, ege denizi
Kuşadası'nda balık avlayan tekneye Yunan Sahil Güvenliği'nden taciz: Sopalarla teknelere vurdular
14:51 30.10.2023 (güncellendi: 15:05 30.10.2023) Abone ol
Aydın Kuşadası'nda Türkiye karasularında balık avlayan bir tekneye Yunan Sahil Güvenlikleri tacizde bulundu. Ellerinde sopalarla teknelere vuran Yunanlıları, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kovaladı.
Kuşadası açıklarında, edinilen bilgiye göre, Türk karasuları içerisinde ava çıkan Türk balıkçıları Yunan Sahil Güvenliği taciz etmeye başladı.
Yunanca konuşan ve elinde sopa ile Türk balıkçılarının teknesine vuran Yunanlılar, Türk balıkçılarının bölgeden uzaklaşmasını istedi.
Türk Sahil Güvenliğine haber veren balıkçılar ise Yunanlıları dinlemeyerek bir an olsun geri adım atmadı. Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanlıları kovalamaya başladı.
Türk Sahil Güvenliğini gören Yunanlılar ise bölgeden uzaklaştı. Yunanistan sınırına kadar süren kovalamaca sonrası, Türk Sahil Güvenlik ekipleri normale dönerek sınırda devriye görevini sürdürdü. Sabahın ilk saatlerine kadar Türk Sahil Güvenlik ekipleri sınırda yoğun güvenlik önlemleri aldı.