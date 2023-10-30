https://sputniknews.com.tr/20231030/kusadasinda-balik-avlayan-tekneye-yunan-sahil-guvenliginden-taciz-sopalarla-teknelere-vurdular-1076886737.html

Kuşadası'nda balık avlayan tekneye Yunan Sahil Güvenliği'nden taciz: Sopalarla teknelere vurdular

Kuşadası'nda balık avlayan tekneye Yunan Sahil Güvenliği'nden taciz: Sopalarla teknelere vurdular

Aydın Kuşadası'nda Türkiye karasularında balık avlayan bir tekneye Yunan Sahil Güvenlikleri tacizde bulundu. Ellerinde sopalarla teknelere vuran Yunanlıları... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T14:51+0300

2023-10-30T14:51+0300

2023-10-30T15:05+0300

türkiye

türkiye

kuşadası

taciz

yunanistan

sahil güvenlik

video

ege denizi

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Kuşadası açıklarında, edinilen bilgiye göre, Türk karasuları içerisinde ava çıkan Türk balıkçıları Yunan Sahil Güvenliği taciz etmeye başladı. Yunanca konuşan ve elinde sopa ile Türk balıkçılarının teknesine vuran Yunanlılar, Türk balıkçılarının bölgeden uzaklaşmasını istedi. Türk Sahil Güvenliğine haber veren balıkçılar ise Yunanlıları dinlemeyerek bir an olsun geri adım atmadı. Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanlıları kovalamaya başladı. Türk Sahil Güvenliğini gören Yunanlılar ise bölgeden uzaklaştı. Yunanistan sınırına kadar süren kovalamaca sonrası, Türk Sahil Güvenlik ekipleri normale dönerek sınırda devriye görevini sürdürdü. Sabahın ilk saatlerine kadar Türk Sahil Güvenlik ekipleri sınırda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

türkiye

kuşadası

yunanistan

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türkiye, kuşadası, taciz, yunanistan, sahil güvenlik, video, ege denizi