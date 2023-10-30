https://sputniknews.com.tr/20231030/kilicdaroglu-kamuoyunun-benden-bekledigi-degisimi-yapacagim-1076888574.html
Kılıçdaroğlu: Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım
Kılıçdaroğlu: Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de değişim tartışmaları aralıksız sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'a sayılı günler kala... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T16:10+0300
2023-10-30T16:10+0300
2023-10-30T16:10+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cuma günü yaptığı görüşmeyi Halk TV'deki programında anlattı.Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Tabii ki birtakım hatalar oldu ama bu seçimde devlet imkanlarının nasıl kullanıldığı, neler yapıldığı, hangi oyunlara ve hilelere başvurulduğunu konuşmamız gerekir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231029/kilicdaroglu-yeni-yuzyilda-cumhuriyetimizin-demokrasi-ozlemini-yerine-getirmeliyiz-1076837728.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de değişim tartışmaları aralıksız sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'a sayılı günler kala, "Kamuoyunun benden beklediği değişikliği yapacağım" dedi.
Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cuma günü yaptığı görüşmeyi Halk TV'deki programında anlattı.
Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.
14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Tabii ki birtakım hatalar oldu ama bu seçimde devlet imkanlarının nasıl kullanıldığı, neler yapıldığı, hangi oyunlara ve hilelere başvurulduğunu konuşmamız gerekir" dedi.