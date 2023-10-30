https://sputniknews.com.tr/20231030/kilicdaroglu-kamuoyunun-benden-bekledigi-degisimi-yapacagim-1076888574.html

Kılıçdaroğlu: Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım

Kılıçdaroğlu: Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de değişim tartışmaları aralıksız sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'a sayılı günler kala... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T16:10+0300

2023-10-30T16:10+0300

2023-10-30T16:10+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cuma günü yaptığı görüşmeyi Halk TV'deki programında anlattı.Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Tabii ki birtakım hatalar oldu ama bu seçimde devlet imkanlarının nasıl kullanıldığı, neler yapıldığı, hangi oyunlara ve hilelere başvurulduğunu konuşmamız gerekir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231029/kilicdaroglu-yeni-yuzyilda-cumhuriyetimizin-demokrasi-ozlemini-yerine-getirmeliyiz-1076837728.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)