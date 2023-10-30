https://sputniknews.com.tr/20231030/israil-basbakani-netanyahudan-hamasin-rehine-videosuna-sert-tepki-1076892709.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hamas'ın rehine videosuna sert tepki
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hamas'ın rehine videosuna sert tepki
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları tarafından yayınlanan ve 3 kadın rehinenin yer aldığı videoyu 'acımasız psikolojik... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T17:48+0300
2023-10-30T17:48+0300
2023-10-30T18:05+0300
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İsrail Başbakanı'nın sözlerine yer verilen yazılı açıklamada Benyamin Netanyahu, "Savaş suçları işleyen Hamas tarafından kaçırılan Yelena Trupanova, Daniel Aloni ve Rimon Kirsht'e sesleniyorum. Sizleri kucaklıyorum. Kalplerimiz sizlerle ve diğer kaçırılan kişilerle birlikte. Tüm kaçırılan ve kendisinden haber alınamayan kişileri evlerine döndürmek için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231030/hamas-3-rehinenin-yer-aldigi-bir-video-yayinladi-1076890995.html
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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hamas'ın rehine videosuna sert tepki
17:48 30.10.2023 (güncellendi: 18:05 30.10.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları tarafından yayınlanan ve 3 kadın rehinenin yer aldığı videoyu 'acımasız psikolojik propaganda' olarak niteledi.
İsrail Başbakanı'nın sözlerine yer verilen yazılı açıklamada Benyamin Netanyahu, "Savaş suçları işleyen Hamas tarafından kaçırılan Yelena Trupanova, Daniel Aloni ve Rimon Kirsht'e sesleniyorum. Sizleri kucaklıyorum. Kalplerimiz sizlerle ve diğer kaçırılan kişilerle birlikte. Tüm kaçırılan ve kendisinden haber alınamayan kişileri evlerine döndürmek için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.