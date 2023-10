https://sputniknews.com.tr/20231030/her-gun-10-dis-sarimsak-bir-kilo-sogan-yiyor--bir-koku-var-diyor-benden-geldigini-anlamiyorlar-1076881472.html

Her gün 10 diş sarımsak, bir kilo soğan yiyor: 'Bir koku var' diyor, benden geldiğini anlamıyorlar

Bursa'da çocukluğundan beri sarımsak ve soğan yemeye doymayan 12 yaşındaki Eymen'i görenler gözlerine inanamıyor. Evde meyve tabağı yerine soğan ve sarımsak... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eymen Ayhan her gün en az 10 diş sarımsak ve bolca soğan yiyor. Çocukluğundan beri her gün soğan ve sarımsak yiyen Eymen okula giderken, evde, arkadaşları ile gezerken yanından sarımsak ayırmıyor. Eymen çok fazla sarımsak ve soğan yediği için evde annesi sarımsak ve soğanları saklamak zorunda kalıyor. Her gün bir kilo soğan ve 10 diş sarımsak tüketen Eymen ise saklanan sarımsak ve soğanı rahatlıkla bulup yemeye devam ediyor.Eymen’in annesi Özgül Ayhan, "Küçüklüğünden beri soğan, sarımsak yiyor. Okula giderken bile soğan yemek istiyor, ben 'oğlum yeme ağzın kokar' diyorum ama beni dinlemiyor. Soğan yiyip dişlerini fırçalıyor, marketten kokulu sakızlar alıyoruz ve öyle gidiyor okula. Okula giderken, evde, sokakta her yerde sarımsak yiyor. Biz birlikte uyuyoruz oğlumla çok kötü kokuyor sarımsak ve soğan yediği için ama yine de bu sevdadan onu vazgeçiremiyorum" dedi.'Evde meyve tabağı yerine sarımsak ve soğan tabağı var'"Eve meyve alıyorum, yanında yiyorum belki iştahı açılır, meyve yer diye ama o hâlâ soğan ve sarımsak yemeye devam ediyor" diyen anne Özgül Ayhan, "Bizim evde meyve tabağı yoktur, onun yerine soğan ve sarımsak dolu bir tabağımız var. Okuldan eve geldiğinde oğlum sana ne pişireyim dediğimde, 'soğan pişir anne' diyor. Tost yapıyorum ya da makarna yapıyorum ama o önce onların yanındaki soğanı bitiriyor" şeklinde konuştu.'Futbol ve soğan aşığı bir çocuk'Oğlunun ayrıca, eve her geldiğinde futbol oynadığını, bir futbol kursuna da gittiğini söyleyen Özgül Ayhan, "Bu hayatta aşık olduğu iki şey ve onlar da futbol ve soğan. Onun annesi olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Biz oğlumla ikimiz çok mutlu bir aileyiz" dedi.Soğan ve sarımsak bağımlısı Eymen, "Çocukluğumdan beri soğan ve sarımsak yiyorum. Arkadaşlarım okulda 'bir koku var' diyorlar ama benden geldiğini anlayamıyorlar. Soğan ve sarımsak yedikçe kendimi daha güçlü hissediyorum ve hiç hasta olmuyorum" diye konuştu.

