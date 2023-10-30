https://sputniknews.com.tr/20231030/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076874322.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,2520 liradan, euro 29,8190 liradan haftaya başladı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T09:28+0300

2023-10-30T09:28+0300

2023-10-30T09:28+0300

ekonomi

dolar

dolandırıcılık

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bitcoin

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Serbest piyasada 28,2500 liradan alınan dolar, 28,2520 liradan satılıyor. 29,8170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8190 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,1890 lira, euronun satış fiyatı ise 29,8530 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 813 lira, çeyrek altın 2 bin 934 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 704 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1998 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.706 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 88.73 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.73 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 34.321 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231030/4-lira-hatasi-googleda-dolar-neden-dusuk-gozuktu-1076872464.html

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