https://sputniknews.com.tr/20231030/antalyada-yaz-bitmiyor-termometreler-32-dereceyi-gosterdi-1076889828.html
Antalya'da yaz bitmiyor: Termometreler 32 dereceyi gösterdi
Antalya'da yaz bitmiyor: Termometreler 32 dereceyi gösterdi
Antalya'da termometreler ekim ayı sonları olmasına rağmen 32 derece gösterdi. Sıcak havayı gören turistler, yerel halk denizin keyfini çıkardı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T16:32+0300
2023-10-30T16:32+0300
2023-10-30T16:32+0300
yaşam
video
antalya
termometre
sıcak hava
yaz
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Turizmin göz bebeği Antalya'da, ekim ayının sonu olmasına rağmen yaz sıcağı yaşanıyor.Termometrelerin 32 derece gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 58, deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü.Dün Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla kutlayan Antalyalılar, sıcak havayla birlikte bugün sahillere akın etti.
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Antalya'da yaz bitmiyor
Antalya'da yaz
2023-10-30T16:32+0300
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video, antalya, termometre, sıcak hava, yaz, видео
video, antalya, termometre, sıcak hava, yaz, видео
Antalya'da yaz bitmiyor: Termometreler 32 dereceyi gösterdi
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Antalya'da termometreler ekim ayı sonları olmasına rağmen 32 derece gösterdi. Sıcak havayı gören turistler, yerel halk denizin keyfini çıkardı.
Turizmin göz bebeği Antalya'da, ekim ayının sonu olmasına rağmen yaz sıcağı yaşanıyor.
Termometrelerin 32 derece gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 58, deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü.
Dün Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla kutlayan Antalyalılar, sıcak havayla birlikte bugün sahillere akın etti.