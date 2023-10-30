https://sputniknews.com.tr/20231030/ankara-merkezli-isid-operasyonu-4-tutuklama-1076896483.html

Ankara merkezli IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Ankara merkezli IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Ankara merkezli IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T19:46+0300

2023-10-30T19:46+0300

2023-10-30T19:46+0300

türkiye

işid

ankara

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara merkezli 7 ilde geçen hafta IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli sınır dışı edildi.Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 27 Ekim'de IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle 7 ildeki eş zamanlı operasyonda Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları sonucunda tutuklandı.Şüphelilerden 2'si ise sınır dışı edildi.Aynı soruşturma kapsamında firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.İzmir'de IŞİD operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı İzmir'de, IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 3'ü tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, IŞİD' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Eylül Cuma günü yakalanan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıkça serbest bırakıldı. Tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edilen 16 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise "elektronik kelepçe" takılarak ev hapsi cezası aldı.Serbest kalan 13 zanlının, İl Göç İdaresine teslim edildiği belirtildi.Öte yandan operasyon kapsamında 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.Operasyonun geçmişiIŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yapılmış ve geçmiş dönemde IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve İzmir'de IŞİD ile iltisaklı şahıslarla beraber hareket ettiği, buluşmalar gerçekleştirdiği yönünde haklarında bilgiler bulunan 26 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.Operasyonda yakalanan 21 zanlının ikametlerinde yapılan aramalarda, av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230917/adanada-isid-operasyonu-bakan-yerlikaya-acikladi-1075538940.html

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