https://sputniknews.com.tr/20231030/adliyede-banka-calisani-kadina-cinsel-saldiri-21-yila-kadar-hapis-talebiyle-dava-1076876969.html
Adliyede banka çalışanı kadına cinsel saldırı: 21 yıla kadar hapis talebiyle dava
Adliyede banka çalışanı kadına cinsel saldırı: 21 yıla kadar hapis talebiyle dava
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde, temizlik personeli olan Recep Y. isimli erkek, banka çalışanı Serap K.’ye adliye tuvaletinde cinsel saldırıda bulundu... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T11:11+0300
2023-10-30T11:11+0300
2023-10-30T11:11+0300
türkiye
istanbul
adliye
cinsel
cinsel istismar
cinsel taciz
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) temizlik personeli Recep Y., adliyedeki bankada çalışan S.K.'ye, tuvalette cinsel saldırıda bulundu.Bir anda kadına saldırarak kıyafetlerini çıkarmaya çalışan Recep Y., S.K.'den kendisini öpmesini istedi. Kaçmayı başaran kadın, Recep Y.'den şikâyetçi oldu.İddiaya göre Recep Y., marttan itibaren S.K.'ye sosyal medyadan mesaj atarak sürekli taciz etti. Evli ve iki çocuk annesi S.K.'nin kendisini istemediğini söylemesine rağmen cinsel içerikli mesajlarının dozunu arttıran Recep Y., taciz mesajlarını sürdürdü.S.K., adliyede Recep Y.'ye denk gelmemek için bankadan dışarı çıkamaz oldu. Her gün işe korku ve panikle gitmeye başlayan kadın, 27 Nisan'da cinsel saldırıya maruz bırakıldı.Sabah gazetesinin haberine göre; adliyenin B Blok'unda tuvalete giden S.K., kapı kilitleme sesi duydu. Arkasına baktığında Recep Y.'yi gördü. Recep Y., bir anda kadına saldırarak kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. S.K., yardım çığlıkları atarak tuvalet kabinine sığınmaya çalışsa da başaramadı.Saldırgan erkek Recep Y., S.K'den kendisini öpmesini istedi. Kaçmayı başaran S.K., R.Y.'den şikayetçi oldu. Recep Y. suçlamaları reddetti. Ancak mağdur kadın dilekçesine, mesajların görüntülerini de ekledi.Savcılık, şüphelinin kadına yönelik tuvalette cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu, ancak saldırının teşebbüs aşamasında kaldığını vurguladı.Recep Y.'ye 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230819/skandal-dava-raftan-iniyor-michael-jacksona-yonelik-cinsel-istismar-iddialari-gunyuzunecikacak-1074766679.html
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istanbul, adliye, cinsel, cinsel istismar, cinsel taciz
istanbul, adliye, cinsel, cinsel istismar, cinsel taciz
Adliyede banka çalışanı kadına cinsel saldırı: 21 yıla kadar hapis talebiyle dava
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde, temizlik personeli olan Recep Y. isimli erkek, banka çalışanı Serap K.’ye adliye tuvaletinde cinsel saldırıda bulundu. Savcılık, şüphelinin kadına yönelik tuvalette cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu, ancak saldırının 'teşebbüs aşamasında' kaldığını vurguladı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) temizlik personeli Recep Y., adliyedeki bankada çalışan S.K.'ye, tuvalette cinsel saldırıda bulundu.
Bir anda kadına saldırarak kıyafetlerini çıkarmaya çalışan Recep Y., S.K.'den kendisini öpmesini istedi. Kaçmayı başaran kadın, Recep Y.'den şikâyetçi oldu.
İddiaya göre Recep Y., marttan itibaren S.K.'ye sosyal medyadan mesaj atarak sürekli taciz etti. Evli ve iki çocuk annesi S.K.'nin kendisini istemediğini söylemesine rağmen cinsel içerikli mesajlarının dozunu arttıran Recep Y., taciz mesajlarını sürdürdü.
S.K., adliyede Recep Y.'ye denk gelmemek için bankadan dışarı çıkamaz oldu. Her gün işe korku ve panikle gitmeye başlayan kadın, 27 Nisan'da cinsel saldırıya maruz bırakıldı.
Sabah gazetesinin haberine göre
; adliyenin B Blok'unda tuvalete giden S.K., kapı kilitleme sesi duydu. Arkasına baktığında Recep Y.'yi gördü. Recep Y., bir anda kadına saldırarak kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. S.K., yardım çığlıkları atarak tuvalet kabinine sığınmaya çalışsa da başaramadı.
Saldırgan erkek Recep Y., S.K'den kendisini öpmesini istedi. Kaçmayı başaran S.K., R.Y.'den şikayetçi oldu. Recep Y. suçlamaları reddetti. Ancak mağdur kadın dilekçesine, mesajların görüntülerini de ekledi.
Savcılık, şüphelinin kadına yönelik tuvalette cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu, ancak saldırının teşebbüs aşamasında kaldığını vurguladı.
Recep Y.'ye 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.