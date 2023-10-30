https://sputniknews.com.tr/20231030/-kahramanmarasta-deprem-1076895897.html
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T19:35+0300
2023-10-30T19:35+0300
2023-10-30T19:52+0300
deprem
son dakika
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19:25'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD, depremin 7.07 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231030/izmir-ve-cevresi-icin-arastirma-yapildi-2-depremin-izleri-ortaya-cikti-1076881954.html
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kahramanmaraş deprem, son depremler, depremi mi oldu, deprem son dakika
kahramanmaraş deprem, son depremler, depremi mi oldu, deprem son dakika
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
19:35 30.10.2023 (güncellendi: 19:52 30.10.2023) Abone ol
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19:25'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD, depremin 7.07 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.