https://sputniknews.com.tr/20231029/rusya-ordumuz-guney-donetsk-istikametinde-ukrayna-ordusunun-4-saldirisini-puskurttu-1076847024.html

Rusya: Ordumuz Güney Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttü

Rusya: Ordumuz Güney Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir günde Rus birliklerinin Güney Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttüğünü, yaklaşık 130 askerin... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T17:35+0300

2023-10-29T17:35+0300

2023-10-29T17:35+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Doğu Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 4 yerleşiminde Ukrayna ordusunun saldırılarını püskürttüğüne dikkat çekilen açıklamada, 130’a yakın Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği ve 4 adet teçhizatın imha edildiği kaydedildi.Kupyansk ve Krasnıy Liman istikametleriKupyansk istikametinde etkili olan Batı Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) 2 saldırısını püskürttüklerini vurgulayan bakanlık, Ukrayna ordusunun çatışmalarda 165 askerini ve 2 pikabını kaybettiğini aktardı.Krasnıy Liman istikametinde faaliyette bulunan Merkez Askeri Grubu birliklerinin de Ukrayna ordusunun DHC’de ve LHC’de birer saldırısını püskürttüğü belirtilen açıklamada, bu istikamette Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 70’e yakın askerini ve 4 adet teçhizatını kaybettiği ifade edildi.Donetsk, Zaporojye ve Herson istikametleriDonetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birliklerinin DHC’nin 5 yerleşim biriminde Ukrayna ordusunun birliklerine ağır kayıplar verdirdiğine dikkat çeken bakanlık, Rus askerlerin en az 110 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini, bir Amerikan yapımı M777 topçu sistemi ve bir D-30 obüsü dahil olmak üzere 6 teçhizatın imha edildiğini, 2 insansız hava araçları (İHA) kontrol noktası vurulduğunu ifade etti.Zaporojye istikametinde Rus askerlerin Rabotino yakınlarında Ukrayna ordusunun insan gücünü vurdukları anlatılan açıklamada, düşman kayıplarının 40’a yakın asker bir Bukovel elektronik harp sistemi dahil toplam 11 adet teçhizat olarak gerçekleştiği vurgulandı.Herson istikametinde ise yaklaşık 55 Ukrayna askerinin ve 4 teçhizatın etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.Ukrayna'ya ait 44 İHA imha edildiGenel olarak son bir günde Rus hava kuvvetlerinin, İHA’ların, füze ve topçu kuvvetlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 124 bölgedeki insan gücünü ve teçhizatını vurduklarını aktaran bakanlık, hava savunma kuvvetlerinin ise Ukrayna’ya ait toplam 44 İHA’yı imha ettiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231028/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-son-rezervlerini-yok-ediyor-1076822085.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, herson, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)