https://sputniknews.com.tr/20231029/rusya-baskonsoloslugu-turkiye-cumhuriyeti-kurulusunun-100-yildonumunu-samimiyetle-tebrik-ederiz-1076829898.html
Rusya Başkonsolosluğu: Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 100. Yıldönümünü samimiyetle tebrik ederiz
Rusya Başkonsolosluğu: Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 100. Yıldönümünü samimiyetle tebrik ederiz
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Cumhuriyet'in 100. Yıldönümünü için bir kutlama mesajı paylaşıldı. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T00:21+0300
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2023-10-29T00:22+0300
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Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu sosyal medya hesabından Rusça ve Türkçe yapılan paylaşımda "Değerli Türk Dostlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 100. Yıldönümünü samimiyetle tebrik ederiz!" ifadeleri yer aldı.
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cumhuriyet, rusya, türkiye
Rusya Başkonsolosluğu: Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 100. Yıldönümünü samimiyetle tebrik ederiz
00:21 29.10.2023 (güncellendi: 00:22 29.10.2023) Abone ol
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Cumhuriyet'in 100. Yıldönümünü için bir kutlama mesajı paylaşıldı.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu sosyal medya hesabından Rusça ve Türkçe yapılan paylaşımda "Değerli Türk Dostlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 100. Yıldönümünü samimiyetle tebrik ederiz!" ifadeleri yer aldı.