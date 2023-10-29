https://sputniknews.com.tr/20231029/mehmet-samsar-turkiye-cumhuriyeti-moskova-buyukelciligi-gorevimden-bugun-itibariyle-ayriliyorum-1076861263.html
Mehmet Samsar: Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum
Mehmet Samsar: Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, 5 yıldır sürdürdüğü büyükelçilil görevinden ayrılacağını belirterek, "Hoşçakalın. Cumhuriyetimizin 100. Yılı... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T20:17+0300
2023-10-29T20:17+0300
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mehmet samsar
moskova
rusya
türkiye
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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın başkenti Moskova'daki görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda mesajı yayımladı.Samsar, Facebook üzerinden paylaştığı hem Türkçe hem Rusça paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
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mehmet samsar, moskova, rusya, türkiye
mehmet samsar, moskova, rusya, türkiye
Mehmet Samsar: Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum
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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, 5 yıldır sürdürdüğü büyükelçilil görevinden ayrılacağını belirterek, "Hoşçakalın. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın başkenti Moskova'daki görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda mesajı yayımladı.
Samsar, Facebook üzerinden paylaştığı hem Türkçe hem Rusça paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Görevim süresince değerli vatandaşlarımızın, kıymetli Rus dostlarımızın ve yetkililerinin bana ve aileme gösterdikleri dostluk ve destek için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun!