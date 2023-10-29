Mehmet Samsar: Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum

Beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Görevim süresince değerli vatandaşlarımızın, kıymetli Rus dostlarımızın ve yetkililerinin bana ve aileme gösterdikleri dostluk ve destek için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun!