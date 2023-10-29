Korkunç tatlılık: Filipinler'de köpekler için Cadılar Bayramı partisi düzenlendi

Filipinler'in Metro Manila bölgesindeki Marikina'da evcil hayvanlar için düzenlenen Cadılar Bayramı partisine, sahipleri renkli kıyafetler giydirdikleri köpekleriyle katıldı.
Filipinler'in Metro Manila bölgesindeki Marikina'da evcil hayvanlar için düzenlenen Cadılar Bayramı partisine, sahipleri renkli kıyafetler giydirdikleri köpekleriyle katıldı.
Cadılar Bayramı her yıl kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bir gün olarak dikkat çekiyor.
Cadılar Bayramı her yıl kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bir gün olarak dikkat çekiyor.
Fakat Filipinler'de düzenlenen Cadılar Bayramı partisi, diğerlerinden ayrı olarak tüm dünyada yüzleri güldürdü.
Fakat Filipinler'de düzenlenen Cadılar Bayramı partisi, diğerlerinden ayrı olarak tüm dünyada yüzleri güldürdü.
Filipinler'in Metro Manila bölgesindeki Marikina'da evcil hayvanlar için düzenlenen Cadılar Bayramı partisine, sahipleri renkli kıyafetler giydirdikleri köpekleriyle katıldı.
Filipinler'in Metro Manila bölgesindeki Marikina'da evcil hayvanlar için düzenlenen Cadılar Bayramı partisine, sahipleri renkli kıyafetler giydirdikleri köpekleriyle katıldı.
Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali olarak biliniyor.
Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali olarak biliniyor.
Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.
Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.
19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi. Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.
19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi. Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.
Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.
Tatlı görüntülerin çıktığı parti, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.
Tatlı görüntülerin çıktığı parti, sosyal medyada büyük ilgi gördü.