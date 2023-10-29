https://sputniknews.com.tr/20231029/erdogan-duyurdu-cumhurbaskanligi-kultur-ve-sanat-odulune-layik-gorulen-sanatcilar-belli-oldu-1076865344.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan '2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü' sahiplerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan '2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü' sahiplerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçıları tebrik etti. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T23:10+0300
2023-10-29T23:10+0300
2023-10-29T23:39+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
sanatçı
ödül
2023 cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülü
attila ilhan
barış manço
ismail hakkı uzunçarşılı
muhsin ertuğrul
samiha ayverdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu'nun layık görüldüğü belirtildi.Paylaşımda Vefa Ödülleri'nin de Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'ye değer görüldüğü kaydedildi.
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recep tayyip erdoğan, sanatçı, ödül, 2023 cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülü, attila ilhan, barış manço, ismail hakkı uzunçarşılı, muhsin ertuğrul, samiha ayverdi
recep tayyip erdoğan, sanatçı, ödül, 2023 cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülü, attila ilhan, barış manço, ismail hakkı uzunçarşılı, muhsin ertuğrul, samiha ayverdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan '2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü' sahiplerini açıkladı
23:10 29.10.2023 (güncellendi: 23:39 29.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçıları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu'nun layık görüldüğü belirtildi.
Paylaşımda Vefa Ödülleri'nin de Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'ye değer görüldüğü kaydedildi.