https://sputniknews.com.tr/20231029/disisleri-bakani-fidan-cumhuriyet-bayramimiz-kutlu-olsun-1076833623.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T10:33+0300

2023-10-29T10:33+0300

2023-10-29T10:33+0300

türkiye

hakan fidan

cumhuriyet

29 ekim cumhuriyet bayramı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/17/1075715158_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_a0a3a7019b8cdbd1a112f7560dc39ba9.jpg

Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı yayınladıBakan Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'imizin, 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesini yaptı.Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikası ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü Türkiye olarak daha adil dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı