Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun
© AA / Fatih AktaşDışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
© AA / Fatih Aktaş
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı yayınladı
Bakan Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'imizin, 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikası ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü Türkiye olarak daha adil dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:
"Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun ! 🇹🇷— Hakan Fidan (@HakanFidan) October 29, 2023
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz.
Ülkemizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan…