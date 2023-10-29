https://sputniknews.com.tr/20231029/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-telefonda-gorustu-1076865597.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T23:27+0300
2023-10-29T23:27+0300
2023-10-29T23:27+0300
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telefon görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı” denildi. Blinken’ın Bakan Fidan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyuruyu ele aldığı ifade edilen açıklamada, “İkili ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html
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hakan fidan, abd, abd, türkiye, antony blinken, anthony blinken, telefon, telefon görüşmesi
hakan fidan, abd, abd, türkiye, antony blinken, anthony blinken, telefon, telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı” denildi. Blinken’ın Bakan Fidan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyuruyu ele aldığı ifade edilen açıklamada, “İkili ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı” denildi.