https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhurbaskani-erdogan-cumhuriyetimizin-100-yil-donumune-ulasmanin-heyecanini-ve-gururunu-yasiyoruz-1076831418.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ilişkin paylaştığı kutlama mesajında “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T09:42+0300
2023-10-29T09:42+0300
2023-10-29T11:16+0300
türkiye
cumhuriyet
son dakika
recep tayyip erdoğan
29 ekim cumhuriyet bayramı
anıtkabir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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cumhuriyet, son dakika, recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı, anıtkabir
cumhuriyet, son dakika, recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı, anıtkabir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
09:42 29.10.2023 (güncellendi: 11:16 29.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ilişkin paylaştığı kutlama mesajında “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz.
Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.