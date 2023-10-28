https://sputniknews.com.tr/20231028/turk-bayragini-koparip-uzerine-basti-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-sevk-edildi-1076809089.html
Türk bayrağını koparıp üzerine bastı: Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi
Türk bayrağını koparıp üzerine bastı: Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, giyim mağazasına asılı Türk bayrağını koparıp üzerine bastı. Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen kişi, adli... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T10:22+0300
2023-10-28T10:22+0300
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video
yaşam
türk bayrağı
türkiye
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Antalya'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, bir giyim mağazasının önünde Cumhuriyetin 100. yılı için asılan Türk bayrağını asıldığı yerden sökerek, yere atıp üzerine bastı.Olay anı, giyim mağazasının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Bir süre sonra harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri kadını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemede kadının akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.Yakalanarak adliyeye sevk edilen kadın adli kontrol şartıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.
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Türk bayrağını koparıp üzerine bastı
Türk bayrağını koparıp üzerine bastı
2023-10-28T10:22+0300
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video, türk bayrağı, türkiye, видео
video, türk bayrağı, türkiye, видео
Türk bayrağını koparıp üzerine bastı: Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, giyim mağazasına asılı Türk bayrağını koparıp üzerine bastı. Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen kişi, adli kontrol şartıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.
Antalya'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, bir giyim mağazasının önünde Cumhuriyetin 100. yılı için asılan Türk bayrağını asıldığı yerden sökerek, yere atıp üzerine bastı.
Olay anı, giyim mağazasının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bir süre sonra harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri kadını yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan ilk incelemede kadının akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.
Yakalanarak adliyeye sevk edilen kadın adli kontrol şartıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.