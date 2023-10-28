Türk bayrağını koparıp üzerine bastı: Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi

Antalya'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, bir giyim mağazasının önünde Cumhuriyetin 100. yılı için asılan Türk bayrağını asıldığı yerden sökerek, yere atıp üzerine bastı.



Olay anı, giyim mağazasının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Bir süre sonra harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri kadını yakalayarak gözaltına aldı.



Yapılan ilk incelemede kadının akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.



Yakalanarak adliyeye sevk edilen kadın adli kontrol şartıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.