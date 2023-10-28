https://sputniknews.com.tr/20231028/rusya-disisleri-ukraynaya-ait-iha-kursk-nukleer-santralini-ozellikle-hedef-aldi-1076818692.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna’ya ait İHA, Kursk Nükleer Santralini özellikle hedef aldı

Rusya Dışişleri: Ukrayna’ya ait İHA, Kursk Nükleer Santralini özellikle hedef aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya ait bir İHA’nın Kursk Nükleer Santralindeki nükleer atık deposuna çarptığını belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T16:02+0300

2023-10-28T16:02+0300

2023-10-28T16:02+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

hükümet sözcüsü

iha

ukrayna krizi

nükleer silah

nükleer santral

kursk

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kursk Nükleer Santraline saldıran 3 Ukrayna insansız hava aracından birinin nükleer atık deposuna çarptığını, diğer ikisinin santralin idari bina kompleksine düştüğünü söyledi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 26 Ekim'de Kursk Nükleer Santralini hedef alarak İHA’larla saldırı düzenlediğini anımsatan Zaharova, “Patlayıcılarla dolu İHA'lardan biri nükleer atık deposuna çarparak duvarlarına zarar verdi. Diğer ikisi ise santralin idari binası kompleksine düştü. Ön verilere göre nükleer santrale saldırıda kullanılan insansız hava araçlarında Batılı ülkelerden sağlanan bileşenler kullanıldı” dedi.Bunun, Kiev rejiminin nükleer terör eylemleri de dahil olmak üzere suç eylemlerinde hiçbir sınır tanımadığının kanıtı olduğunu belirten Zaharova, bu saldırının birçok ülkenin topraklarını etkileyecek büyük ölçekli bir nükleer felaketle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.Kiev rejiminin Kursk Nükleer Santralini bombalayarak en iğrenç terör örgütleriyle aynı seviyeye indiğine vurgu yapan Zaharova, “Bu suç eyleminin izinsiz ve muhtemelen Batılı destekçilerinin doğrudan talimatı olmadan işlenemeyeceği gerçeği özellikle endişe vericidir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231025/zaharova-gazzede-olen-binlerce-cocuk-bile-batiyi-harekete-gecirmiyor-1076702228.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, hükümet sözcüsü, iha, ukrayna krizi, nükleer silah, nükleer santral, kursk