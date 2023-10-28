https://sputniknews.com.tr/20231028/rusya-disisleri-ukraynaya-ait-iha-kursk-nukleer-santralini-ozellikle-hedef-aldi-1076818692.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna’ya ait İHA, Kursk Nükleer Santralini özellikle hedef aldı
Rusya Dışişleri: Ukrayna’ya ait İHA, Kursk Nükleer Santralini özellikle hedef aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya ait bir İHA’nın Kursk Nükleer Santralindeki nükleer atık deposuna çarptığını belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T16:02+0300
2023-10-28T16:02+0300
2023-10-28T16:02+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
hükümet sözcüsü
iha
ukrayna krizi
nükleer silah
nükleer santral
kursk
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kursk Nükleer Santraline saldıran 3 Ukrayna insansız hava aracından birinin nükleer atık deposuna çarptığını, diğer ikisinin santralin idari bina kompleksine düştüğünü söyledi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 26 Ekim'de Kursk Nükleer Santralini hedef alarak İHA’larla saldırı düzenlediğini anımsatan Zaharova, “Patlayıcılarla dolu İHA'lardan biri nükleer atık deposuna çarparak duvarlarına zarar verdi. Diğer ikisi ise santralin idari binası kompleksine düştü. Ön verilere göre nükleer santrale saldırıda kullanılan insansız hava araçlarında Batılı ülkelerden sağlanan bileşenler kullanıldı” dedi.Bunun, Kiev rejiminin nükleer terör eylemleri de dahil olmak üzere suç eylemlerinde hiçbir sınır tanımadığının kanıtı olduğunu belirten Zaharova, bu saldırının birçok ülkenin topraklarını etkileyecek büyük ölçekli bir nükleer felaketle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.Kiev rejiminin Kursk Nükleer Santralini bombalayarak en iğrenç terör örgütleriyle aynı seviyeye indiğine vurgu yapan Zaharova, “Bu suç eyleminin izinsiz ve muhtemelen Batılı destekçilerinin doğrudan talimatı olmadan işlenemeyeceği gerçeği özellikle endişe vericidir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231025/zaharova-gazzede-olen-binlerce-cocuk-bile-batiyi-harekete-gecirmiyor-1076702228.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, hükümet sözcüsü, iha, ukrayna krizi, nükleer silah, nükleer santral, kursk
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, hükümet sözcüsü, iha, ukrayna krizi, nükleer silah, nükleer santral, kursk
Rusya Dışişleri: Ukrayna’ya ait İHA, Kursk Nükleer Santralini özellikle hedef aldı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya ait bir İHA’nın Kursk Nükleer Santralindeki nükleer atık deposuna çarptığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kursk Nükleer Santraline saldıran 3 Ukrayna insansız hava aracından birinin nükleer atık deposuna çarptığını, diğer ikisinin santralin idari bina kompleksine düştüğünü söyledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 26 Ekim'de Kursk Nükleer Santralini hedef alarak İHA’larla saldırı düzenlediğini anımsatan Zaharova, “Patlayıcılarla dolu İHA'lardan biri nükleer atık deposuna çarparak duvarlarına zarar verdi. Diğer ikisi ise santralin idari binası kompleksine düştü. Ön verilere göre nükleer santrale saldırıda kullanılan insansız hava araçlarında Batılı ülkelerden sağlanan bileşenler kullanıldı” dedi.
Bunun, Kiev rejiminin nükleer terör eylemleri de dahil olmak üzere suç eylemlerinde hiçbir sınır tanımadığının kanıtı olduğunu belirten Zaharova, bu saldırının birçok ülkenin topraklarını etkileyecek büyük ölçekli bir nükleer felaketle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.
Kiev rejiminin Kursk Nükleer Santralini bombalayarak en iğrenç terör örgütleriyle aynı seviyeye indiğine vurgu yapan Zaharova, “Bu suç eyleminin izinsiz ve muhtemelen Batılı destekçilerinin doğrudan talimatı olmadan işlenemeyeceği gerçeği özellikle endişe vericidir” ifadelerini kullandı.